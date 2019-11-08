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08 Kasım 2019, Cuma
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'da kale kapanmıyor

Trabzonspor'da kale kapanmıyor

devi savunmadaki problemlerini bir türlü çözemiyor. Bordo-mavililer sezon başında bu bölgeye Campi ve Fernandes'i transfer etse de sıkıntı geçen yıldan bu yana aynen devam etti.

Ekibimiz, dün temsilcisi ile oynadığı karşılaşmada da yine gol yedi. 'un gol yediği karşılaşmaların serisi 17 maça çıktı.
Teknik direktör dün bütün defans ile kaleciyi değiştirse de bu kötü istatistik devam etti.

  1. 8.11.2019
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