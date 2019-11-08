Trabzonspor'da kale kapanmıyor
Karadeniz devi savunmadaki problemlerini bir türlü çözemiyor. Bordo-mavililer sezon başında bu bölgeye Campi ve Fernandes'i transfer etse de sıkıntı geçen yıldan bu yana aynen devam etti.
Ekibimiz, dün Rusya temsilcisi Krasnodar ile oynadığı karşılaşmada da yine gol yedi. Trabzonspor'un gol yediği karşılaşmaların serisi 17 maça çıktı.
Teknik direktör Ünal Karaman dün bütün defans ile kaleciyi değiştirse de bu kötü istatistik devam etti.
- 8.11.2019
-
Galatasaray'ın Avrupa'daki kötü gidişi sürüyor
Toplam 1
Yorum
eray hadi gsliler milyarlık takımızla 6 0 sonuç aldınız beşiktaşla dalga geçmek nasılmış en azından bizim kalede genç hakan arıkan vardı ya sizde
-
Galatasaray maçı sonrası Nouma'dan ilginç paylaşım
Toplam 3
Yorum
noumabjk adamsın nouma
-
Galatasaray taraftarları çıldırdı! "Formayı çıkarın..."
Toplam 6
Yorum
eRol başta fatih terim olmak üzere tüm futbolcular ve teknik heyet formsuz ve ruhsuz.
Trabzonspor'da kale kapanmıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.