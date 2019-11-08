Trabzonspor'da kale kapanmıyor

Ekibimiz, dün Rusya temsilcisi Krasnodar ile oynadığı karşılaşmada da yine gol yedi. Trabzonspor'un gol yediği karşılaşmaların serisi 17 maça çıktı.

Teknik direktör Ünal Karaman dün bütün defans ile kaleciyi değiştirse de bu kötü istatistik devam etti.