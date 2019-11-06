Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarını tamamladı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
06 Kasım 2019, Çarşamba
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, maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarını tamamladı

, yarın deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör yönetiminde saat 19.10'da maçın oynanacağı Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda taktik çalışmalar yapıldı.

ANTRENMAN 10 DAKİKA GEÇ BAŞLADI
Bordo mavililer, yoğun trafik nedeniyle antrenman sahasına 10 dakika gecikmeli gelirken, daha önce 19.00'da başlaması planlanan antrenman da bu gecikme nedeniyle 19.10'da başladı.

, Avrupa Ligi C Grubu dördüncü maçında yarın saat 20.55'te Krasnodar Stadyumu'nda Krasnodar ile karşı karşıya gelecek.

  1. 06.11.2019
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