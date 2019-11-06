Trabzonspor Avrupa'da 133. maçına çıkıyor

Bordo-mavililer, geride kalan 132 maçta 50 galibiyet ve 34 beraberlik aldı, 48 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa sınavlarında rakip fileleri 171 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 177 gol gördü.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası'nda 84, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç oynadı.

UEFA'DA 85. MAÇ

Trabzonspor, Krasnodar ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi altında düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 85. maçına çıkacak.

UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 84 maçın 33'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 29 maçta ise yenildi.

Bu maçlarda rakip fileleri 115 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 113 gol gördü.

EN FARKLI GALİBİYETİ ARNAVUTLUK TAKIMI KARŞISINDA ALDI

Bordo-mavililer, Avrupa Kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, 132 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında almıştı. Trabzonspor, Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup olmuştu.

Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise eski golcüsü Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetmişti.

AVRUPA PERFORMANSI

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 132 maçın performans tablosu şöyle: