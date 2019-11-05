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05 Kasım 2019, Salı
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maçı için taktik çalıştı

Trabzonspor Krasnodar maçı için taktik çalıştı

, Avrupa Ligi C Grubu 4’üncü maçında perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör yönetiminde saat 11.00’de yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

Sakatlıkları bulunan Ekuban, Abdülkadir Ömür ve Sturridge antrenmanda yer almadı. Tedavileri devam eden Mikel ile Abdulkadir Parmak takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken, Sosa da takımdan ayrı koşu yaptı.

Bordo-mavili ekip, yarın karşılaşma için 'nın kentine hareket edecek ve 19.00'da Krasnodar Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

  1. 05.11.2019
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