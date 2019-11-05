Trabzonspor Krasnodar maçı için taktik çalıştı

Sakatlıkları bulunan Ekuban, Abdülkadir Ömür ve Sturridge antrenmanda yer almadı. Tedavileri devam eden Mikel ile Abdulkadir Parmak takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken, Sosa da takımdan ayrı koşu yaptı.

Bordo-mavili ekip, yarın karşılaşma için Rusya'nın Krasnodar kentine hareket edecek ve 19.00'da Krasnodar Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.