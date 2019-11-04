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04 Kasım 2019, Pazartesi
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'un 21 maçlık gol serisi sona erdi

Trabzonspor'un 21 maçlık gol serisi sona erdi

, 'de geçtiğimiz sezon maçıyla birlikte başladığı ve 21 maçtır rakip kaleye bıraktığı gol serisine yine bir Göztepe maçıyla son verdi.

Süper Ligin 10. haftasında sahasında 'ye 1-0 mağlup olan 21 maç sonra gol atamadı. Bordo-mavililer 'de 22 Şubat 2019'daki Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ettiği maçla birlikte başladığı 21 maçlık gol atma serisine bu kez yine bir Göztepe maçıyla son verdi. ekibi rakibine mağlup olduğu maçta gol atma başarısı gösteremeyerek üst üst yakaladığı gol atması serisini de sonlandırmış oldu. Trabzonspor 21 maçlık süreçte ise rakip kalelere 42 gol atarken kalesinde ise 27 gol gördü.

16 MAÇTIR KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Trabzonspor Süper Lig'de, rakip takımlardan gol yeme serisini ise 16 maça çıkardı. Son olarak 2018-19 sezonunun 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı 'u 1-0 mağlup eden ve maçı gol yemeden tamamlayan bordo-mavililer, sonraki 16 maçta da kalesini gole kapatamadı. Karadeniz ekibi Süper Lig'de söz konusu maçlarda 33 gol atarken kalesinde ise 22 gol gördü.

  1. 04.11.2019
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