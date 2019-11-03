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03 Kasım 2019, Pazar
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"Defalarca izledim"

"Defalarca izledim"

Teknik Direktörü , verilmeyen penaltı hakkında konuştu: "Sörloth’un pozisyonunu defalarca izledim. Bizim seyrettiğimizle onların gördükleri farklı oluyor."

Trabzon Teknik Direktörü maç sonunda hiç memnun değildi. Sörloth'un yerde kaldığı pozisyon usta çalıştırıcıya da soruldu. Karaman "Sörloth'un pozisyonunu ben de defalarca izledim ama bazen bizim gördüğümüzle maçı yönetenlerin veya VAR odasındakilerin görüşleri örtüşmeyebilir. Ben yorumumu kendime saklayacağım. Spor kamuoyu pozisyonu görür, izler ve gerekli yorumu yaparlar. Biz de takip ederiz. Sonuçta hocanın kararı esastır. Biz de ona uyduk" dedi. Başarılı çalıştırıcı, savunmada yaptığı rotasyonla ilgili ise şunları söyledi: "'nin önde hızlı oyuncuları olduğu için Fernandes'i tercih ettik. İlk yarı beklenilenin altında oynadı ama ikinci devrede toparladı. Sonuçta bir kadro iskeletimiz var. Bunun içinde her oyuncuyu tercih edebiliriz. Ona şans verebiliriz."

TARAFTAR YIKILDI

taraftarları, dün tribünlerdeki yerini aldı. 25 bin 800 bordo-mavili, 90 dakika boyunca da susmadı. Tribünleri dolduran taraftarlar, yenilgiye rağmen tezahüratlarıyla takıma büyük destek verdi.

ÇOCUKLARI UNUTMADILAR

Karşılaşma öncesi iki takım oyuncuları, 'Lösemili Çocuklar Haftası'nı unutmadı. Trabzonspor ve Göztepeli futbolcular ile birlikte maçın hakemleri, seremoniye çocuklarla birlikte ağızlarına maske takarak çıktı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve bir kısım taraftar da farkındalık için seremonide ağızlarına maske taktı.

YÖNETİCİLER BULUŞTU

Trabzonspor yönetimi, maç öncesi Göztepeli idarecileri yemekte ağırladı. Bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu ile kurmaylarının yer aldığı yemeğe Göztepe Başkanvekili Talat Papatya ve yöneticiler katıldı. Yemeğin ardından Ahmet Ağaoğlu, günün anısına Talat Papatya'ya çeşitli hediyeler takdim etti.

  1. 3.11.2019
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