Ligde bu sezon oynadığı 9 maçın sadece birini kaybeden, son 4 lig maçından da puanla ayrılmayı başaran Trabzonspor, yarın sahasında Göztepe'yi konuk edecek. 16 puanla lider Alanyaspor'un 2 puan gerisinde yer alan bordo-mavililer, yarınki maçı kazanarak hem puan serisini hem de zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Trabzonspor'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Obi Mikel, Sturridge ve Abdulkadir Parmak'ın sakatlıkları bulunuyor. Uzun süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Ogenyi Onazi'nin de tam hazır olmaması nedeniyle kadroda yer alması beklenmiyor. Teknik direktör Ünal Karaman'ın ligde son oynadıkları ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan Medipol Başakşehir karşılaşmasındaki 11'ini koruyarak Göztepe karşısında da aynı 11'i sahaya sürebileceği öğrenildi.

GÖZTEPE İLE 23'ÜNCÜ RANDEVU

Trabzonspor ile Göztepe, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 23'üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 22 maçta Trabzonspor'un 9, Göztepe'nin ise 4 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 9 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 32 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.

İKİ İSİM CEZA SINIRINDA

Trabzonspor'da Göztepe karşılaşması öncesi 3'er sarı kartla Uğurcan Çakır ve Jose Sosa ceza sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu da yarınki maçta sarı kart görmeleri durumunda ligin 11'inci haftasında oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Trabzonspor Göztepe maçı 2 Kasım Cumartesi günü saat 17:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE'YE KARŞI ŞANSI TUTMUYOR!



Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı son yedi maçın üçünü kaybeden Trabzonspor, bundan önceki 15 maçta rakibine sadece bir kez mağlup olmuştu. Göztepe'yi ağırladığı son üç maçta galip gelemeyen Trabzonspor, bu üç maçta rakibine sadece bir gol atabildi.

Deplasmandaki son beş Süper Lig maçını kazanamayan Göztepe, 2018'in başından bu yana sadece üç dış saha galibiyeti alabildi. İzmir ekibinin bu üç galibiyetinden biri Trabzonspor'a karşıydı. Ligdeki son dokuz iç saha maçında yenilmeyen Trabzonspor, Mart 2013-Ocak 2014 arasındaki 15 maçlık süreçten bu yana en uzun serisini yaşıyor.

TRABZON'DAN GOL YEME SERİSİ!



Süper Lig'de 21 maçtır rakiplerine gol atan, ancak 15 maçtır kalesini gole kapatamayan Trabzonspor, iki alanda da tarihinin en uzun serilerini yaşıyor. Bu iki seri, aynı zamanda Süper Lig takımları arasında devam eden en uzun seriler konumunda.

Ligde evindeki son 10 maçta kalesini gole kapatamayan Trabzonspor, tarihinde sadece iki kez iç sahada 11 maçlık gol yeme serisi yaşamıştı.

Bu sezon Süper Lig'de en az ve en fazla gol atan ikinci takımlar bu maçta karşılaşacak. Trabzonspor bu sezon ligde hiçbir maçta kalesini gole kapatamayan üç takımdan biri. Göztepe ise ligde dört maçta gol yemedi ve bu alanda Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ve Denizlispor ile birlkte zirveyi paylaşıyor.

Bu sezon Süper Lig'de rakip kalelere gol atamadan en fazla isabetli şut çeken isim Göztepe forması giyen Serdar Gürler. Süper Lig'deki son altı maçının tamamında en az bir gole katkı yapan Alexander Sörloth, bu sezon ligde yaptığı gol katkılarıyla takımına altı puan kazandırdı. Trabzonspor'un bu sezon ligde topladığı 16 puan'ın altısı Sörloth'un katkılarıyla geldi.