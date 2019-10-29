Tribüne sığmadılar
Trabzonsporlu taraftarları, Başakşehir maçında işbaşındaydı. Müsabakaya yoğun ilgi gösteren bordo-mavililer, kale arkasında bulunan misafir takım taraftarları için ayrılan tribünde boş yer bırakmadı.
Trabzonsporlu taraftarları, Başakşehir maçında işbaşındaydı. Müsabakaya yoğun ilgi gösteren bordo-mavililer, kale arkasında bulunan misafir takım taraftarları için ayrılan tribünde boş yer bırakmadı. Karadeniz temsilcisinin taraftarları deplasman tribününde yer kalmayınca ev sahibi takım taraftarları arasında da maçı takip etti. Stadın diğer bölümlerinde ise kale arkaları boş kaldı. Maç boyunca takımlarına tam destek veren bordo-mavililer, 90 dakika tezahüratlarıyla renk kattı.
PASSOLİG KRİZİ ÇIKTI
Başakşehir kulübünün, Trabzonspor maçına özel olarak TFF Passoligleri'nin geçersiz olması yönünde karar alması birçok taraftarın tribünlere girememesine neden oldu. Bu nedenle birçok taraftar stadyum önünde tepkilerini dile getirdi. Yönetime bu yönde tezahüratlar yapıldı.
TEDAVİSİ DEVAM ETTİ
Sakatlığı nedeniyle dün gece Başakşehir ile oynanan maçta forma giyemeyen John Obi Mikel, kafileyle birlikte İstanbul'a geldi. 32 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun, İstanbul'da kulüp sağlık ekibi tarafından tedavisinin devam edilmesi amacıyla getirildiği belirtildi.
- 29.10.2019
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
Yorum
sami avcı iyi yapmış
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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