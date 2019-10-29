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29 Ekim 2019, Salı
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Tribüne sığmadılar

Tribüne sığmadılar

Trabzonsporlu taraftarları, maçında işbaşındaydı. Müsabakaya yoğun ilgi gösteren bordo-mavililer, bulunan misafir takım taraftarları için ayrılan tribünde boş yer bırakmadı.

Trabzonsporlu taraftarları, maçında işbaşındaydı. Müsabakaya yoğun ilgi gösteren bordo-mavililer, bulunan misafir takım taraftarları için ayrılan tribünde boş yer bırakmadı. temsilcisinin taraftarları deplasman tribününde yer kalmayınca ev sahibi takım taraftarları arasında da maçı takip etti. Stadın diğer bölümlerinde ise kale arkaları boş kaldı. Maç boyunca takımlarına tam destek veren bordo-mavililer, 90 dakika tezahüratlarıyla renk kattı.

PASSOLİG KRİZİ ÇIKTI
Başakşehir kulübünün, maçına özel olarak Passoligleri'nin geçersiz olması yönünde karar alması birçok taraftarın tribünlere girememesine neden oldu. Bu nedenle birçok taraftar stadyum önünde tepkilerini dile getirdi. Yönetime bu yönde tezahüratlar yapıldı.

TEDAVİSİ DEVAM ETTİ
Sakatlığı nedeniyle dün gece Başakşehir ile oynanan maçta forma giyemeyen , kafileyle birlikte 'a geldi. 32 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun, İstanbul'da kulüp sağlık ekibi tarafından tedavisinin devam edilmesi amacıyla getirildiği belirtildi.

  1. 29.10.2019
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