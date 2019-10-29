Tribüne sığmadılar

Trabzonsporlu taraftarları, Başakşehir maçında işbaşındaydı. Müsabakaya yoğun ilgi gösteren bordo-mavililer, kale arkasında bulunan misafir takım taraftarları için ayrılan tribünde boş yer bırakmadı. Karadeniz temsilcisinin taraftarları deplasman tribününde yer kalmayınca ev sahibi takım taraftarları arasında da maçı takip etti. Stadın diğer bölümlerinde ise kale arkaları boş kaldı. Maç boyunca takımlarına tam destek veren bordo-mavililer, 90 dakika tezahüratlarıyla renk kattı.

PASSOLİG KRİZİ ÇIKTI

Başakşehir kulübünün, Trabzonspor maçına özel olarak TFF Passoligleri'nin geçersiz olması yönünde karar alması birçok taraftarın tribünlere girememesine neden oldu. Bu nedenle birçok taraftar stadyum önünde tepkilerini dile getirdi. Yönetime bu yönde tezahüratlar yapıldı.

TEDAVİSİ DEVAM ETTİ

Sakatlığı nedeniyle dün gece Başakşehir ile oynanan maçta forma giyemeyen John Obi Mikel, kafileyle birlikte İstanbul'a geldi. 32 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun, İstanbul'da kulüp sağlık ekibi tarafından tedavisinin devam edilmesi amacıyla getirildiği belirtildi.