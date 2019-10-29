Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın planı tıkır tıkır işliyor

İki hafta önce Kadıköy'de Antalyaspor'a 1-0 yenilerek 5. sıraya gerileyen sarı-lacivertli ekipte teknik heyet 4 maçlık yeni bir plan yapmıştı. Buna göre üst üste oynanacak Denizli (D), Konya, Kayseri (D) ve Kasımpaşa maçlarında 12 puan parolası belirlenmiş ve verilecek milli araya lider girilmesi hedeflenmişti. Denizli'yi deplasmanda 2-1 yenen Kanarya, Konyaspor'u da 5-1 mağlup ederek ilk iki engeli kayıpsız geçti. Şimdi hedef Kayseri ve Kasımpaşa maçlarını da kazanıp, liderliği ele geçirmek. Aynı dönemde Alanyaspor, Başakşehir ve Trabzon'la (D) oynayacak.



TEK BAŞINA TAKIM GİBİ

Fenerbahçe geçen sezon 9. haftada 8 puan toplarken, sadece 6 gol atabilmişti. Bu sezon sadece Vedat Muriç aynı dönemde 5 gol atıp+1 asist gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler takım olarak ise 18 golü buldu.



TABLO HİÇ DEĞİŞMEDİ

Kanarya hücum istatistiklerinde zirvedeki yerini koruyor. Sarı-lacivertliler, ligde maç başına şut (17.7), topa sahip olma (Yüzde 60.8) ve başarılı pas (Yüzde 85.3) oranlarında ilk haftadan bu yana ilk sırada.