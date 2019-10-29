Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın planı tıkır tıkır işliyor
Süper Lig'de üst üste aldığı 2 galibiyetle zirve ile puan farkını 1'e indiren Fenerbahçe gözünü liderlik koltuğuna dikti. Denizli (D) ve Konya engellerini kayıpsız geçen Fenerbahçe, Kayseri (D) ve Kasımpaşa maçlarını da kazanıp, milli araya lider girmeyi hedefliyor.
İki hafta önce Kadıköy'de Antalyaspor'a 1-0 yenilerek 5. sıraya gerileyen sarı-lacivertli ekipte teknik heyet 4 maçlık yeni bir plan yapmıştı. Buna göre üst üste oynanacak Denizli (D), Konya, Kayseri (D) ve Kasımpaşa maçlarında 12 puan parolası belirlenmiş ve verilecek milli araya lider girilmesi hedeflenmişti. Denizli'yi deplasmanda 2-1 yenen Kanarya, Konyaspor'u da 5-1 mağlup ederek ilk iki engeli kayıpsız geçti. Şimdi hedef Kayseri ve Kasımpaşa maçlarını da kazanıp, liderliği ele geçirmek. Aynı dönemde Alanyaspor, Başakşehir ve Trabzon'la (D) oynayacak.
TEK BAŞINA TAKIM GİBİ
Fenerbahçe geçen sezon 9. haftada 8 puan toplarken, sadece 6 gol atabilmişti. Bu sezon sadece Vedat Muriç aynı dönemde 5 gol atıp+1 asist gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler takım olarak ise 18 golü buldu.
TABLO HİÇ DEĞİŞMEDİ
Kanarya hücum istatistiklerinde zirvedeki yerini koruyor. Sarı-lacivertliler, ligde maç başına şut (17.7), topa sahip olma (Yüzde 60.8) ve başarılı pas (Yüzde 85.3) oranlarında ilk haftadan bu yana ilk sırada.
- 29.10.2019
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
Yorum
sami avcı iyi yapmış
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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