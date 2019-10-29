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29 Ekim 2019, Salı
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'de 'ın planı tıkır tıkır işliyor

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın planı tıkır tıkır işliyor

'de üst üste aldığı 2 galibiyetle zirve ile puan farkını 1'e indiren gözünü liderlik koltuğuna dikti. Denizli (D) ve engellerini kayıpsız geçen Fenerbahçe, (D) ve maçlarını da kazanıp, milli araya lider girmeyi hedefliyor.

İki hafta önce 'de 'a 1-0 yenilerek 5. sıraya gerileyen sarı-lacivertli ekipte teknik heyet 4 maçlık yeni bir plan yapmıştı. Buna göre üst üste oynanacak Denizli (D), , (D) ve maçlarında 12 puan parolası belirlenmiş ve verilecek milli araya lider girilmesi hedeflenmişti. Denizli'yi deplasmanda 2-1 yenen Kanarya, 'u da 5-1 mağlup ederek ilk iki engeli kayıpsız geçti. Şimdi hedef Kayseri ve Kasımpaşa maçlarını da kazanıp, liderliği ele geçirmek. Aynı dönemde , ve Trabzon'la (D) oynayacak.

TEK BAŞINA TAKIM GİBİ
geçen sezon 9. haftada 8 puan toplarken, sadece 6 gol atabilmişti. Bu sezon sadece Vedat Muriç aynı dönemde 5 gol atıp+1 asist gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler takım olarak ise 18 golü buldu.

TABLO HİÇ DEĞİŞMEDİ
Kanarya hücum istatistiklerinde zirvedeki yerini koruyor. Sarı-lacivertliler, ligde maç başına şut (17.7), topa sahip olma (Yüzde 60.8) ve başarılı pas (Yüzde 85.3) oranlarında ilk haftadan bu yana ilk sırada.

  1. 29.10.2019
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