Trabzonspor'da Uğurcan Çakır: Takım arkadaşlarımın ayaklarına sağlık
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Uğurcan, iki takımın da çok iyi mücadele ettiğini belirtti. Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Medipol Başakşehir karşısında elde ettikleri 1 puandan dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Güzel bir maç izlettiklerine inandığını vurgulayan Uğurcan, "Maça iyi başlayamadık. İlk 15 dakika istediğimiz oyunu oynayamadık, sonra toparladık. İlk yarıyı pozisyonlarla bitirdik diyebilirim. Gol olabilecek pozisyonlardı. Mert abinin başarılı pozisyonları vardı onu da tebrik ediyorum. Ondan sonra bir gol bulduk penaltıdan. Sonrasında benim hatalı bir geç çıkışımla gol yedik penaltıdan. Takım arkadaşlarım 2-1 geriye düşmemize rağmen sonuna kadar mücadele etti. Buradan bir puanla ayrıldık, mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Maça galibiyet için çıktıklarını dile getiren Uğurcan, şunları kaydetti:
"Bir puan bizi sevindirdi çünkü 90'da attığımız golle gelmesi güzel oldu. Biz hak ettiğimizi düşünüyoruz, güzel bir maç oynadık. Bu kadar eksiğimize rağmen güzel mücadele ediyoruz. Takım arkadaşlarımızın ayaklarına sağlık. Rakiplerin ne yaptığına bakmak istemiyoruz. Ona göre her maça hazırlanmaya çalışıyoruz. İnşallah o maçlardan da galibiyetle ayrılırız."
- 28.10.2019
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
Yorum
sami avcı iyi yapmış
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır: Takım arkadaşlarımın ayaklarına sağlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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