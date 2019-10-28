Başakşehir Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

26. randevuya çıkacak olan takımların rekabetinde şimdiye kadar 11 kez Trabzonspor sahadan galibiyetle ayrılan taraf olurken, 7 müsabaka da Medipol Başakşehir'in üstünlüğü ile sona erdi. İki takım arasındaki 7 mücadele de beraberlikle tamamlandı.

BAŞAKŞEHİR VE TRABZONSPOR'UN SON MAÇLARI NE DURUMDA?

Ev sahibi ekip son 5 maçında 4 galibiyet 1 beraberlik istatistiğine sahipken Trabzonspor ise son 5 maçında 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet istatistiği ile oynuyor.

Karşılaşma öncesi Başakşehir'de eksik oyuncu bulunmazken Trabzonspor'da ise Abdülkadir Ömür, Ekuban, Onazi, Abdulkadir Parmak ve John Obi Mikel sakatlıkları nedeniyle sahada yer alamayacak.

BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

İki ekibin karşılaşacakları Süper Lig 9. hafta kapanış maçı 28 Ekim 2018 Pazartesi günü (bugün) oynanacak. TSİ 20.00'de başlayacak olan maç Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

