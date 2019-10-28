Başakşehir Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?
Süper Lig 9. hafta kapanış maçında Medipol Başakşehir kendi evinde Trabzonspor ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak olan mücadelede hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Peki, Başakşehir Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? Detaylar fotomac.com.tr'de...
26. randevuya çıkacak olan takımların rekabetinde şimdiye kadar 11 kez Trabzonspor sahadan galibiyetle ayrılan taraf olurken, 7 müsabaka da Medipol Başakşehir'in üstünlüğü ile sona erdi. İki takım arasındaki 7 mücadele de beraberlikle tamamlandı.
BAŞAKŞEHİR VE TRABZONSPOR'UN SON MAÇLARI NE DURUMDA?
Ev sahibi ekip son 5 maçında 4 galibiyet 1 beraberlik istatistiğine sahipken Trabzonspor ise son 5 maçında 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet istatistiği ile oynuyor.
Karşılaşma öncesi Başakşehir'de eksik oyuncu bulunmazken Trabzonspor'da ise Abdülkadir Ömür, Ekuban, Onazi, Abdulkadir Parmak ve John Obi Mikel sakatlıkları nedeniyle sahada yer alamayacak.
BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?
İki ekibin karşılaşacakları Süper Lig 9. hafta kapanış maçı 28 Ekim 2018 Pazartesi günü (bugün) oynanacak. TSİ 20.00'de başlayacak olan maç Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
Yorum
sami avcı iyi yapmış
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
Başakşehir Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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