Başakşehir Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
28 Ekim 2019, Pazartesi
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maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

Başakşehir Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

9. hafta kapanış maçında Medipol kendi evinde ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak olan mücadelede hakem düdük çalacak. Peki, Başakşehir Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? Detaylar fotomac.com.tr'de...

26. randevuya çıkacak olan takımların rekabetinde şimdiye kadar 11 kez sahadan galibiyetle ayrılan taraf olurken, 7 müsabaka da Medipol 'in üstünlüğü ile sona erdi. İki takım arasındaki 7 mücadele de beraberlikle tamamlandı.

BAŞAKŞEHİR VE TRABZONSPOR'UN SON MAÇLARI NE DURUMDA?

Ev sahibi ekip son 5 maçında 4 galibiyet 1 beraberlik istatistiğine sahipken Trabzonspor ise son 5 maçında 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet istatistiği ile oynuyor.

Karşılaşma öncesi Başakşehir'de eksik oyuncu bulunmazken Trabzonspor'da ise Abdülkadir Ömür, Ekuban, Onazi, Abdulkadir Parmak ve sakatlıkları nedeniyle sahada yer alamayacak.

BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

İki ekibin karşılaşacakları 9. hafta kapanış maçı 28 Ekim 2018 Pazartesi günü (bugün) oynanacak. TSİ 20.00'de başlayacak olan maç Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

  1. 28.10.2019
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