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27 Ekim 2019, Pazar
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şov yaptı

Yusuf şov yaptı

’un eski yıldızı, ’in Bordeaux’yu yendiği maça 2 asist ve 1 golle damgasını vurdu. Lille'in tüm hücumlarını organize eden 22. dakikada Andre'nin attığı golde asisti yapan isimdi. Milli futbolcumuz 62. dakikada penaltıdan fileleri sarsarak skoru 2-0 yaptı. Yusuf bir asist de Remy'ye yaptı. Lille maçı 3-0 kazandı.

Sezon başında rekor bonservis bedeliyle 'dan ayrılıp 'in yolunu tutan Yazıcı Fransa Ligi'ne alıştıkça kalitesini göstermeye başladı. Geçtiğimiz hafta 1 asist yapan 22 yaşındaki futbolcu, Bordeaux karşısında oyununu üst seviyeye çıkardı. Lille'in tüm hücumlarını organize eden Yusuf 22. dakikada Andre'nin attığı golde asisti yapan isimdi. Milli futbolcumuz 62. dakikada penaltıdan fileleri sarsarak skoru 2-0 yaptı. Yusuf bir asist de Remy'ye yaptı. Lille maçı 3-0 kazandı.
  1. 27.10.2019
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