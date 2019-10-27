Yusuf şov yaptı
Trabzonspor’un eski yıldızı, Lille’in Bordeaux’yu yendiği maça 2 asist ve 1 golle damgasını vurdu. Lille'in tüm hücumlarını organize eden Yusuf 22. dakikada Andre'nin attığı golde asisti yapan isimdi. Milli futbolcumuz 62. dakikada penaltıdan fileleri sarsarak skoru 2-0 yaptı. Yusuf bir asist de Remy'ye yaptı. Lille maçı 3-0 kazandı.
- 27.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
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SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
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Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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