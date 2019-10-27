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27 Ekim 2019, Pazar
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Hedef 21 maç

Hedef 21 maç

Süper Lig’de 20 maçtır gol atan bordo-mavililer Başakşehir’e karşı seriyi sürdürmenin peşinde. Bordo-mavililer, 2018-19 sezonunda 'a 2-0 kaybettikten sonra çıktıkları 20 karşılaşmada da fileleri en az 1 kez sarsmayı başardılar.

, ligdeki en uzun süredir gol atma serisine sahip olan takım. Bordo-mavililer, 2018-19 sezonunda 'a 2-0 kaybettikten sonra çıktıkları 20 karşılaşmada da fileleri en az 1 kez sarsmayı başardılar. temsilcisi hücum anlayışını Medipol Başakşehir deplasmanına da taşıyacak. Hedef bu müthiş seriyi 21 maça taşımak ve yine 3 puanı almak. Teknik direktör da oyuncularına, kulübün meşhur olan "Dik oyna" sloganını her hafta hatırlatıyor.
  1. 27.10.2019
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