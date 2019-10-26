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26 Ekim 2019, Cumartesi
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Balık kızartıp soğan kırdı!

Balık kızartıp soğan kırdı!

Trabzonspor'un İngiliz golcüsü 'in, balık pişirip soğan kırdığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Trabzonsporlu bir restoranda mutfağa girip balık pişirdi. 30 yaşıdaki yıldız, 'Yarim' şarkısı eşliğinde dans ederken balık kızartıp soğan kırdı. Sosyal medyaya "Bugün balıklar chef Daniel Sturridge" başlığıyla yüklenen video kısa sürede ilgi gördü.
Sturridge balık pişirdi

  1. 26.10.2019
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