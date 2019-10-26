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26 Ekim 2019, Cumartesi
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Abdülkadir Ömür'den anlamlı paylaşım

Abdülkadir Ömür'den anlamlı paylaşım

'da geçirdiği sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür, Instagram'dan yaptığı paylaşımda 'sabır ve dua' vurgusu yaptı.

'da yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası ameliyat edilen Abdülkadir Ömür, sahalardan bir süre uzak kalacak. Sezona iyi bir başlangıç yaptıktan sonra şanssız şekilde sakatlanan genç futbolcu sahalara dönmek için gün sayıyor. Abdülkadir Ömür, sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

SABIR VURGUSU
Abdülkadir Ömür Instagram'da yaptığı paylaşımda, "Bazen sadece sabırla beklemeli ve dua etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

  1. 26.10.2019
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