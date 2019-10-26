Abdülkadir Ömür'den anlamlı paylaşım
Trabzonspor'da geçirdiği sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür, Instagram'dan yaptığı paylaşımda 'sabır ve dua' vurgusu yaptı.
SABIR VURGUSU
Abdülkadir Ömür Instagram'da yaptığı paylaşımda, "Bazen sadece sabırla beklemeli ve dua etmeliyiz." ifadelerini kullandı.
- 26.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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