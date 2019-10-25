"Trabzonspor sevdalısıyız" - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
25 Ekim 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri "Trabzonspor sevdalısıyız"

" sevdalısıyız"

"Trabzonspor sevdalısıyız"

'un yıldız file bekçisi 'ın abisinden önemli açıklama: “Uğurcan burada çok mutlu. Kafası rahat. Boş kağıda bile imza atabilir”

Avrupa Ligi maçında rakibi Krasnodar'ı ağırlayan bordo-mavili takımda maç öncesi 'ın ağabeyi Necdet Çakır'dan önemli açıklamalar geldi. Çakır, ''Ailecek gurur içerisindeyiz. Uğurcan'In yükselişi Türk futbolu için iyi oldu. İngiliz kulüpler ilgilendi. Ama Uğurcan'ın önceliği . Uğurcan bu performansına devam eder. Biz ailecek Trabzonspor taraftarıyız" dedi. konusunda da konuşan Çakır, "Uğurcan'ın kafası çok rahat. Kendisi söylüyor. Trabzonspor'da kalmaktan memnun. Kulübe güveniyor. Takım arkadaşlarına güveniyor. 'Boş kağıda da imza atardım' diyor. Küçüklükten beri öyle söylüyor. Babadan gelme bir Trabzon- spor sevgimiz var'. Diğer haberler bizi ilgilendirmiyor. Burada mutlu" ifadesini kullandı.

  1. 25.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

"Trabzonspor sevdalısıyız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN