"Trabzonspor sevdalısıyız"
Trabzonspor'un yıldız file bekçisi Uğurcan Çakır'ın abisinden önemli açıklama: “Uğurcan burada çok mutlu. Kafası rahat. Boş kağıda bile imza atabilir”
Avrupa Ligi maçında rakibi Krasnodar'ı ağırlayan bordo-mavili takımda maç öncesi Uğurcan Çakır'ın ağabeyi Necdet Çakır'dan önemli açıklamalar geldi. Çakır, ''Ailecek gurur içerisindeyiz. Uğurcan'In yükselişi Türk futbolu için iyi oldu. İngiliz kulüpler ilgilendi. Ama Uğurcan'ın önceliği Trabzonspor. Uğurcan bu performansına devam eder. Biz ailecek Trabzonspor taraftarıyız" dedi. Transfer konusunda da konuşan Çakır, "Uğurcan'ın kafası çok rahat. Kendisi söylüyor. Trabzonspor'da kalmaktan memnun. Kulübe güveniyor. Takım arkadaşlarına güveniyor. 'Boş kağıda da imza atardım' diyor. Küçüklükten beri öyle söylüyor. Babadan gelme bir Trabzon- spor sevgimiz var'. Diğer haberler bizi ilgilendirmiyor. Burada mutlu" ifadesini kullandı.
- 25.10.2019
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Braga'da Ricardo Sa Pinto: Beşiktaş’ın durumunu kendi lehimize çevirebiliriz
Toplam 1
Yorum
karakartal Takımın iyiyse her zaman kazanma şansın var kötüyse her zaman kaybetme durumun var beşiktaş kötünün kötüsü
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Abdullah Avcı'dan Braga maçı öncesi önemli açıklamalar
Toplam 1
Yorum
karakartal Yönetim avcı yı göndermek için takımın küme düşmesini bekliyor heralde
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Derbi hakemi Mete Kalkavan
Toplam 2
Yorum
karakartal En basit maçları bile kaldıracak yapıya sahip olmayan meteyi bu maça atamak tek kelimeyle art niyettir maçı dinamitlemektir
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