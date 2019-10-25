"Trabzonspor sevdalısıyız"

Avrupa Ligi maçında rakibi Krasnodar'ı ağırlayan bordo-mavili takımda maç öncesi Uğurcan Çakır'ın ağabeyi Necdet Çakır'dan önemli açıklamalar geldi. Çakır, ''Ailecek gurur içerisindeyiz. Uğurcan'In yükselişi Türk futbolu için iyi oldu. İngiliz kulüpler ilgilendi. Ama Uğurcan'ın önceliği Trabzonspor. Uğurcan bu performansına devam eder. Biz ailecek Trabzonspor taraftarıyız" dedi. Transfer konusunda da konuşan Çakır, "Uğurcan'ın kafası çok rahat. Kendisi söylüyor. Trabzonspor'da kalmaktan memnun. Kulübe güveniyor. Takım arkadaşlarına güveniyor. 'Boş kağıda da imza atardım' diyor. Küçüklükten beri öyle söylüyor. Babadan gelme bir Trabzon- spor sevgimiz var'. Diğer haberler bizi ilgilendirmiyor. Burada mutlu" ifadesini kullandı.