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25 Ekim 2019, Cuma
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Taraftarlar ŞOV yaptı

Taraftarlar ŞOV yaptı

UEFA C Grubu'nda 'ı konuk eden 'da tribünlerin tamamına yakınını dolduran taraftarlar maç boyunca hiç susmadan takımlarını destekledi.

Trabzonsporlu taraftarlar, karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Bordo-mavililer, Şenol Güneş Stadı tribünlerinin tamamına yakınını doldurdu. Karşılaşma öncesi sahaya ısınmaya çıkan futbolculara alkışlarla moral veren taraftarlar, maç boyunca hiç susmadan 'u destekledi. Az sayıda Krasnodar taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde maçı izledi.

  1. 25.10.2019
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