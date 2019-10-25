Taraftarlar ŞOV yaptı
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Krasnodar'ı konuk eden Trabzonspor'da tribünlerin tamamına yakınını dolduran taraftarlar maç boyunca hiç susmadan takımlarını destekledi.
Trabzonsporlu taraftarlar, Krasnodar karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Bordo-mavililer, Şenol Güneş Stadı tribünlerinin tamamına yakınını doldurdu. Karşılaşma öncesi sahaya ısınmaya çıkan futbolculara alkışlarla moral veren taraftarlar, maç boyunca hiç susmadan Trabzonspor'u destekledi. Az sayıda Krasnodar taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde maçı izledi.
- 25.10.2019
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Braga'da Ricardo Sa Pinto: Beşiktaş’ın durumunu kendi lehimize çevirebiliriz
Toplam 1
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karakartal Takımın iyiyse her zaman kazanma şansın var kötüyse her zaman kaybetme durumun var beşiktaş kötünün kötüsü
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Abdullah Avcı'dan Braga maçı öncesi önemli açıklamalar
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karakartal Yönetim avcı yı göndermek için takımın küme düşmesini bekliyor heralde
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Derbi hakemi Mete Kalkavan
Toplam 2
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karakartal En basit maçları bile kaldıracak yapıya sahip olmayan meteyi bu maça atamak tek kelimeyle art niyettir maçı dinamitlemektir
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