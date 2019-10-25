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25 Ekim 2019, Cuma
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Sosa yetmedi

Sosa yetmedi

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. karşılaşmasında 'ı ağırlayan 'da kaptan , hücumda ve savunmada müthiş oynadı. Ancak çabaları puan getirmedi.

'un dün en iyi oyuncusu 'ydı... Formunun zirvesinde olan Arjantinli yıldız, karşısında mükemmel bir futbol sergiledi. Orta sahada basmadık yer bırakmayan kaptan hem atakları organize etti hem de savunmasına yardım etti. İkinci yarıda bir pozisyonda son anda topu kornere yollayarak, skorun artmasını engelledi. Ancak Sosa'nın etkili futboluna, takım arkadaşları yeterli desteği veremeyince, tecrübeli ismin çabaları puan getirmeye yetmedi. Taraftarlar Sosa'yı özel olarak alkışladı.

BİZİM GÜNÜMÜZ DEĞİLDİ

Sosa maçtan sonra, "Bazen böyle maçlardan ders çıkarırsınız. Bizim günümüz değildi. Evimizdeki maçımızda kaybetmek üzücü ama hala şansımız var kafamızı kaldırıp mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

  1. 25.10.2019
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