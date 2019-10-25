Sosa yetmedi
UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. karşılaşmasında Krasnodar'ı ağırlayan Trabzonspor'da kaptan Jose Sosa, hücumda ve savunmada müthiş oynadı. Ancak çabaları puan getirmedi.
Trabzonspor'un dün en iyi oyuncusu Jose Sosa'ydı... Formunun zirvesinde olan Arjantinli yıldız, Krasnodar karşısında mükemmel bir futbol sergiledi. Orta sahada basmadık yer bırakmayan kaptan hem atakları organize etti hem de savunmasına yardım etti. İkinci yarıda bir pozisyonda son anda topu kornere yollayarak, skorun artmasını engelledi. Ancak Sosa'nın etkili futboluna, takım arkadaşları yeterli desteği veremeyince, tecrübeli ismin çabaları puan getirmeye yetmedi. Taraftarlar Sosa'yı özel olarak alkışladı.
BİZİM GÜNÜMÜZ DEĞİLDİ
Sosa maçtan sonra, "Bazen böyle maçlardan ders çıkarırsınız. Bizim günümüz değildi. Evimizdeki maçımızda kaybetmek üzücü ama hala şansımız var kafamızı kaldırıp mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.
- 25.10.2019
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karakartal Yönetim avcı yı göndermek için takımın küme düşmesini bekliyor heralde
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karakartal En basit maçları bile kaldıracak yapıya sahip olmayan meteyi bu maça atamak tek kelimeyle art niyettir maçı dinamitlemektir
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