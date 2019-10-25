Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Krasnodar ile oynanan mücadelenin öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e evinde yer sofrası hazırladı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de Trabzonspor'un Krasnodar ile oynadığı maçı tribünden takip etti. Bordo-mavili taraftarların büyük ilgi gösterdiği Güneş, protokol tribününde eski arkadaşları ile hasret giderdi. Güneş karşılaşmadan önce ise Abdülkadir Ömür ve Hekimoğlu Trabzon FK'yı ziyaret etti. Ömür, evinde Güneş'e yer sofrası hazırladı.
DOSTLUK YEMEĞİ
Bordo-mavili yönetim, karşılaşma öncesi Krasnodar yönetim kuruluna dostluk yemeği verildi. Yemeğe Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp ve yöneticilerin yanı sıra Krasnodar Genel Direktörü Vladimir Khashig, idareciler ve UEFA Delegesi Sarkhan Hajiyev katıldı. Yiğit Alp, misafirlere hediyeler takdim etti.
- 25.10.2019
-
Şenol Güneş’e yer sofrası
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı adam olmak, olduğun gibi görünmek böyle bir şey...
-
Monaco'dan bomba Slimani kararı! Son dakika transfer haberleri
Toplam 3
Yorum
Muratfb Bu adamın oynayamamasının tek nedeni Ersun yanal
-
Galatasaray'dan son dakika haberi geldi! Radamel Falcao...
Toplam 1
Yorum
YAŞAR KEMAL UĞUROĞLU .ÇOK SAKINAN GÖZE ÇOMAK BATAR DERLER...EĞER SAKAT İSE....SÖZLEŞMESİNİ İPTAL EDİN...VEYA MAAŞINI MAÇ BAŞI OLARAK YAPIN... BEKLETMEYİN.
Şenol Güneş’e yer sofrası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.