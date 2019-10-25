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25 Ekim 2019, Cuma
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Şenol Güneş’e yer sofrası

'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda ile oynanan mücadelenin öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü 'e evinde hazırladı.

A Milli Takım Teknik Direktörü de 'un ile oynadığı maçı tribünden takip etti. Bordo-mavili taraftarların büyük ilgi gösterdiği Güneş, protokol tribününde eski arkadaşları ile hasret giderdi. Güneş karşılaşmadan önce ise Abdülkadir Ömür ve Hekimoğlu Trabzon FK'yı ziyaret etti. Ömür, evinde Güneş'e hazırladı.

DOSTLUK YEMEĞİ

Bordo-mavili yönetim, karşılaşma öncesi Krasnodar yönetim kuruluna dostluk yemeği verildi. Yemeğe Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp ve yöneticilerin yanı sıra Krasnodar Genel Direktörü Vladimir Khashig, idareciler ve UEFA Delegesi Sarkhan Hajiyev katıldı. Yiğit Alp, misafirlere hediyeler takdim etti.

  1. 25.10.2019
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