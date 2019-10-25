Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "O sene bu sene"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzonspor ile ilgili yorumlarda bulundu. Bordo-mavililerin bu sezon şampiyonluğa ulaşacağına inandığını belirten Bakan Varank, "Bence o sene bu sene. Çok güzel şeyler olacak, ben buna yürekten inanıyorum" diye konuştu.
Bir dizi programlara katılmak üzere Samsun'a giden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzonspor ile ilgili konuştu. Trabzonlu olan Bakan Mustafa Varank "Bence o sene bu sene. Çok güzel şeyler olacak, ben buna yürekten inanıyorum" ifadesini kullandı.
- 25.10.2019
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Braga'da Ricardo Sa Pinto: Beşiktaş’ın durumunu kendi lehimize çevirebiliriz
Toplam 1
Yorum
karakartal Takımın iyiyse her zaman kazanma şansın var kötüyse her zaman kaybetme durumun var beşiktaş kötünün kötüsü
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Abdullah Avcı'dan Braga maçı öncesi önemli açıklamalar
Toplam 1
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karakartal Yönetim avcı yı göndermek için takımın küme düşmesini bekliyor heralde
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Derbi hakemi Mete Kalkavan
Toplam 2
Yorum
karakartal En basit maçları bile kaldıracak yapıya sahip olmayan meteyi bu maça atamak tek kelimeyle art niyettir maçı dinamitlemektir
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "O sene bu sene" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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