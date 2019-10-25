Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "O sene bu sene"

Bir dizi programlara katılmak üzere Samsun'a giden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzonspor ile ilgili konuştu. Trabzonlu olan Bakan Mustafa Varank "Bence o sene bu sene. Çok güzel şeyler olacak, ben buna yürekten inanıyorum" ifadesini kullandı.