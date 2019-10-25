Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "O sene bu sene" - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
25 Ekim 2019, Cuma
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı : "O sene bu sene"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "O sene bu sene"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , ile ilgili yorumlarda bulundu. Bordo-mavililerin bu sezon şampiyonluğa ulaşacağına inandığını belirten Bakan Varank, "Bence o sene bu sene. Çok güzel şeyler olacak, ben buna yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Bir dizi programlara katılmak üzere Samsun'a giden Sanayi ve Teknoloji Bakanı , ile ilgili konuştu. Trabzonlu olan Bakan Mustafa Varank "Bence o sene bu sene. Çok güzel şeyler olacak, ben buna yürekten inanıyorum" ifadesini kullandı.

  1. 25.10.2019
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