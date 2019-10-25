Kupa nerede? Bakımda mı?

Fırtına'nın eski futbolcusu Kevin Campell dün Trabzonspor müzesini ziyaret etti. 2010-11 kupası için ayrılan boş fanusu soran eski yıldız, "Kupa nerede? Bakıma mı aldınız?" diye sordu. Campbell, kendi dönemine ait kütüğü de inceledi.