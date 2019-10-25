Kupa nerede? Bakımda mı? - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
25 Ekim 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Kupa nerede? Bakımda mı?

nerede? Bakımda mı?

Kupa nerede? Bakımda mı?

müzesini ziyaret eden eski bordo-mavili golcü , 2010-11 kupası için ayrılan boş fanusu görünce, " nerede? Bakıma mı aldınız?" diye sordu.

Fırtına'nın eski futbolcusu Kevin Campell dün müzesini ziyaret etti. 2010-11 kupası için ayrılan boş fanusu soran eski yıldız, " nerede? Bakıma mı aldınız?" diye sordu. Campbell, kendi dönemine ait kütüğü de inceledi.

  1. 25.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kupa nerede? Bakımda mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN