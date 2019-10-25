Kupa nerede? Bakımda mı?
Trabzonspor müzesini ziyaret eden eski bordo-mavili golcü Kevin Campbell, 2010-11 kupası için ayrılan boş fanusu görünce, "Kupa nerede? Bakıma mı aldınız?" diye sordu.
Fırtına'nın eski futbolcusu Kevin Campell dün Trabzonspor müzesini ziyaret etti. 2010-11 kupası için ayrılan boş fanusu soran eski yıldız, "Kupa nerede? Bakıma mı aldınız?" diye sordu. Campbell, kendi dönemine ait kütüğü de inceledi.
- 25.10.2019
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Braga'da Ricardo Sa Pinto: Beşiktaş’ın durumunu kendi lehimize çevirebiliriz
Toplam 1
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karakartal Takımın iyiyse her zaman kazanma şansın var kötüyse her zaman kaybetme durumun var beşiktaş kötünün kötüsü
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Abdullah Avcı'dan Braga maçı öncesi önemli açıklamalar
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karakartal Yönetim avcı yı göndermek için takımın küme düşmesini bekliyor heralde
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Derbi hakemi Mete Kalkavan
Toplam 2
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karakartal En basit maçları bile kaldıracak yapıya sahip olmayan meteyi bu maça atamak tek kelimeyle art niyettir maçı dinamitlemektir
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