Duvara karşı

Avrupa Ligi C Grubu 3. haftasında Trabzonspor, Krasnodar'a 2-0 yenildi. İlk iki maçında Getafe'ye kaybeden, Basel ile berabere kalan Karaman'ın öğrencileri dün Safonov'u geçemedi. Kalesinde duvar ören 20 yaşındaki Rus eldiven, 8 net pozisyonda devleşerek bordo-mavili temsilcimize geçit vermedi. Sosa dün inanılmaz bir futbol sergilese de bu puan almaya yetmedi. Berg ve Wilhena'nın gollerine engel olamadık.

BU KEZ ATAMADI

Dünkü maç bir serinin de sonu oldu. Bordo-mavililer, son 20 maçında da rakip fileleri havalandırarak Süper ligde devam eden en uzun gol atma serisinin de sahibi konumunda. En son 2018-19 sezonun 22'nci haftasında sahasında Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan ve bu maçta gol bulamayan Trabzonspor, sonraki 20 lig maçında da rakiplerine karşı en az 1 gol kaydetmeyi başardı. Ama dün Avrupa Ligi'nde gol bulamadı.

48. KEZ YENİLDİK

Karadeniz ekibi, Avrupa kulvarında 132. karşılaşmasına çıktı. Fırtına, 50 galibiyet, 34 beraberlik aldı ve 48 kez kaybetti. Söz konusu maçlarda Fırtına 171 gol kaydetti, kalesinde 177 gol gördü.

YUSUF İLK KEZ

Fırtına'nın 20 yaşındaki sağ kanadı, bordo-mavili forma ile Avrupa Ligi'nde ilk kez Krasnodar karşılaşmasıyla maça 11'de başladı. Fernandes de sakatlığının ardından 39 gün sonra sahalara döndü.

Sorun sürüyor

STURRIDGE & MIKEL RİSKE EDİLMEDİ

Hafif sakatlıkları bulunan Sturridge ile Obi Mikel Krasnodar maçında riske edilmedi. Gaziantep sınavında forma giymeyen Mikel, dün kadroda yer almazken, Sturridge'nin ise sol kasık ağrısı şikayetinde bulunduğu, kasık sertliği tespit edildiği ve tedavisine başlandığı, Krasnodar karşısında da riske edilmeyerek kadrodan çıkartıldığı ifade edildi.