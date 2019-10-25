Detayda kaybettik

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, şanssız bir yenilgi aldıklarını söyledi. Bordo-mavili çalıştırıcı, "İlk yarının on onbeş dakikası hariç güzel şeyler yaptık. İkinci yarıya anlamsız şekilde kötü başladık ve devamında gol yedik. Ben oyuncularımın verdiği mücadeleden memnunum. Ama tabi bu güç dengesidir. Gayret gösterirsiniz ama maçın hikayesini küçük dokunuşlar belirliyor. Topun bir dönüşüdür rakipten, bir saniye önce düşünmektir. Detayda kaybediyoruz" şeklinde konuştu.

DOĞAN ERDOĞAN: TEK EKSİK GOLDÜ

Karaman, 100 milyon euro bütçeli rakiplerle oynadıklarını, şanslarını sonuna kadar zorlayacaklarını dile getirdi. Bordo-mavili ekibin genç oyuncularından Doğan Erdoğan ise şöyle konuştu: ''Bu maç bize birşey katmadı. Bizden çok şey aldı. Kazanmak için çıktık. 3 puan alıp iddiamızı arttırmak sitiyorduk. Olmadı. Daha her şey bitmedi. Yolumuza devam ediyoruz. Biz bugün elimizden geleni yaptık. Ancak futbolun en önemli ögesi gol. Golü bir türlü atamadık. Açık verdiğimiz anda ise kalemizde golü gördük."

RAKİP BİZE İZİN VERDİ

Krasnodar'ın hocası Sergey Matveyev, ''Oyun içerisinde Trabzonspor bizim topla oynamamıza müsade etti. Sağ ve sol taraflardan içe doğru alanlar bulunca bireysel yetenekli oyuncular sonuca gitti. Güzel bir galibiyet aldık.'' diye konuştu.

ŞANSLI PEREIRA!

Joao Pereira az kalsın kırmızı kart görüyordu. Krasnodar'ın attığı golden önce boş kaleye giden topu bir kaleci gibi eliyle çelen Portekizli futbolcu, pozisyon golle sonuçlanınca yalnız sarı kartla kurtuldu.

BASEL VURGUNU

C Grubu'ndaki diğer maçta Basel, deplasmanda Getafe'yi 1-0 mağlup etti. İsviçre ekibine 3 puanı getiren gol 18. dakikada Fabian Frey'den geldi. Basel'de Kevin Bua, 73. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

LECHNER TEPKİ ÇEKTİ

Karşılaşmanın Avusturyalı hakemi Harald Lechner, verdiği ters kararlarla tepki çekti. İkinci yarıda bir pozisyonda Sosa'ya yapılan faulü es geçen Lechner, devamında Trabzonspor gol pozisyonuna girmek üzereyken faul çaldı. Sosa karara isyan edince sarı kart gördü. Bordo-mavili oyuncular ve taraftarlar Lechner'i protesto etti. Lechner maç genelinde de kötüydü.