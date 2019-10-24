Ünal Karaman: "Deplasmandaki maçı mutlaka kazanmalıyız"
UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü maçında sahasında konuk ettiği Krasnodar’a 2-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, kaybettikleri için üzgün olduğunu, işlerinin zor olduğunu ve Krasnodar ile deplasmanda oynayacakları maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini söyledi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Krasnodar'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade eden Ünal Karaman, "Futbolcularımın oyunun büyük bölümünde isteği, mücadele, gayreti sonuca takılmaksızın bizi mutlu etti. Niyeti iyi ve mücadele eden bir oyuncu grubu vardı. Anlık pozisyonlar sonucu belirliyor. Pastır, vuruştur o pozisyonlar maçın hikayesini yazdırıyor. Detay pozisyonlar haricinde oyuncularımın saha içerisinde verdiği mücadeleden memnunum. Kazanmayı arzu ederdik ama sonucu alamadık, üzgünüz. Çok zorlu rakiplerle oynuyoruz. 3 rakibimiz var, bunlar bizim üst torbadan geldi. Bugünkü takım 100-150 milyon arasında bütçeye sahip. Sonuçta onlar da kendi adına kazanma gayreti içerisinde oluyorlar. Hayal satmanın bir manası yok. Elbette ki oynayacağımız 3 müsabakaya da kazanmak için çıkacağız ama işimizin zorluğunu hepimiz bileceğiz ve kabulleneceğiz. Şu gerçek var; Trabzonspor şartlar ne olursa olsun, hangi müsabakayı nerede oynarsa oynasın niyetinden şüphe etmeksizin mücadele eder, gayret gösterir. Grupta oynayacağımız bütün müsabakalarda aynı gayreti ve mücadeleyi göstereceğiz. Sonuç ne olur hep beraber göreceğiz ama bu takımların oynayacağı müsabakalar da dikkate alındığında işimizin zor olduğunu söyleyebilirim" dedi.
"KRASNODAR İLE DEPLASMANDA OYNAYACAĞIMIZ MAÇI KAZANMAMIZ GEREKİYOR"
Krasnodar ile deplasmanda oynayacakları maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini kaydeden Karaman, "Bugünkü maçı kazanmış olsak Krasnodar'ı saf dışı bırakmış olacaktık. Basel'in Getafe'yi yendiği dikkate alındığında ister istemez Krasnodar da havaya girdi. O da deplasmanda yenildiği rakibini sahasında yenmek isteyecek. O da yarışın içerisine ortak olacak. Bizim oynayacağımız üç müsabakayı da kazanıp rakiplerimizin durumuna bakmamız gerekiyor. Ama deplasmanda oynayacağımız ilk müsabaka mutlak kazanmamız gereken bir maç olarak görünüyor. Onun gayretinde olacağız" ifadelerini kullandı.
- 25.10.2019
- Güncelleme: 25.10.2019 00:56
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karakartal Takımın iyiyse her zaman kazanma şansın var kötüyse her zaman kaybetme durumun var beşiktaş kötünün kötüsü
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karakartal Yönetim avcı yı göndermek için takımın küme düşmesini bekliyor heralde
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karakartal En basit maçları bile kaldıracak yapıya sahip olmayan meteyi bu maça atamak tek kelimeyle art niyettir maçı dinamitlemektir
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