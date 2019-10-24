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24 Ekim 2019, Perşembe
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'da Obi Mikel şoku!

Trabzonspor'da Obi Mikel şoku!

C Grubu'nda saat 22.00'da Rus ekibi 'ı ağırlıyacak olan 'da şoku yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu bu akşam forma giyemeyecek.

'de bu akşam 3. hafta heyecanı yaşanıyor. C Grubu'nda bulunan temsilcimiz , Rus ekibi 'ı ağırlıyor.

Avrupa'da ilk 3 puanını kazanmak için sahaya çıkacak Fırtına'da flaş bir gelişme yaşandı. Takımın tecrübeli orta saha oyuncusu 'in forma giyemeyeceği açıklandı.

Trabzonspor'un şu 11'le sahaya çıkması bekleniyor:

Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Sosa, Doğan, Abdülkadir, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth

  1. 24.10.2019
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