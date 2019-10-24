Trabzonspor'da Obi Mikel şoku!
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda saat 22.00'da Rus ekibi Krasnodar'ı ağırlıyacak olan Trabzonspor'da John Obi Mikel şoku yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu bu akşam forma giyemeyecek.
UEFA Avrupa Ligi'de bu akşam 3. hafta heyecanı yaşanıyor. C Grubu'nda bulunan temsilcimiz Trabzonspor, Rus ekibi Krasnodar'ı ağırlıyor.
Avrupa'da ilk 3 puanını kazanmak için sahaya çıkacak Fırtına'da flaş bir gelişme yaşandı. Takımın tecrübeli orta saha oyuncusu John Obi Mikel'in forma giyemeyeceği açıklandı.
Trabzonspor'un şu 11'le sahaya çıkması bekleniyor:
Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Sosa, Doğan, Abdülkadir, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth
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Toplam 1
Yorum
karakartal Takımın iyiyse her zaman kazanma şansın var kötüyse her zaman kaybetme durumun var beşiktaş kötünün kötüsü
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Toplam 1
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karakartal Yönetim avcı yı göndermek için takımın küme düşmesini bekliyor heralde
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Derbi hakemi Mete Kalkavan
Toplam 2
Yorum
karakartal En basit maçları bile kaldıracak yapıya sahip olmayan meteyi bu maça atamak tek kelimeyle art niyettir maçı dinamitlemektir
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