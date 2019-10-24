Trabzonspor Krasnodar maçı öncesi dostluk yemeği

AÇIKLAMADA, ŞU İFADELER KULLANILDI:

"Yemeğe Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Personel ve Projeler Koordinatörü Sertaç Güven, TS Club'tan sorumlu yönetim kurulu üyesi Yalçın Orhan'ın yanı sıra Krasnodar FK Genel Direktörü Vladimir Khashig, ticari direktörü Aram Fundukyan, takım menajeri Alexander Ermokhin, Rusya Ataşesi Sanan Mamedov, UEFA Delegesi Sarkhan Hajiyev ve Müsabaka Güvenlik Amiri Michael Kuchenbecker katıldı. Her iki takımın da birbirine başarılar dilediği yemeğin ardından asbaşkanımız Mehmet Yiğit Alp tarafından misafir takım heyetine çeşitli hediyeler verildi."