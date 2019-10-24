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24 Ekim 2019, Perşembe
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maçı öncesi dostluk yemeği

Trabzonspor Krasnodar maçı öncesi dostluk yemeği

Kulübü, C Grubu'nda bu akşam karşılaşacağı kulübünün yöneticileri için dostluk yemeği verdi. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda oynanacak Krasnodar maçı öncesi Trabzonspor Kulübü yönetim kurulu tarafından, misafir kulüp yönetim kuruluna dostluk yemeği verildiği belirtildi.

AÇIKLAMADA, ŞU İFADELER KULLANILDI:
"Yemeğe Kulübü Asbaşkanı , Personel ve Projeler Koordinatörü Sertaç Güven, TS Club'tan sorumlu yönetim kurulu üyesi Yalçın Orhan'ın yanı sıra FK Genel Direktörü Vladimir Khashig, ticari direktörü Aram Fundukyan, takım menajeri Alexander Ermokhin, Rusya Ataşesi Sanan Mamedov, Delegesi Sarkhan Hajiyev ve Müsabaka Güvenlik Amiri Michael Kuchenbecker katıldı. Her iki takımın da birbirine başarılar dilediği yemeğin ardından asbaşkanımız Mehmet Yiğit Alp tarafından misafir takım heyetine çeşitli hediyeler verildi."

  1. 24.10.2019
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