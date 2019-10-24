Trabzonspor Krasnodar maçı öncesi dostluk yemeği
Trabzonspor Kulübü, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda bu akşam karşılaşacağı Krasnodar kulübünün yöneticileri için dostluk yemeği verdi. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda oynanacak Krasnodar maçı öncesi Trabzonspor Kulübü yönetim kurulu tarafından, misafir kulüp yönetim kuruluna dostluk yemeği verildiği belirtildi.
AÇIKLAMADA, ŞU İFADELER KULLANILDI:
"Yemeğe Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Personel ve Projeler Koordinatörü Sertaç Güven, TS Club'tan sorumlu yönetim kurulu üyesi Yalçın Orhan'ın yanı sıra Krasnodar FK Genel Direktörü Vladimir Khashig, ticari direktörü Aram Fundukyan, takım menajeri Alexander Ermokhin, Rusya Ataşesi Sanan Mamedov, UEFA Delegesi Sarkhan Hajiyev ve Müsabaka Güvenlik Amiri Michael Kuchenbecker katıldı. Her iki takımın da birbirine başarılar dilediği yemeğin ardından asbaşkanımız Mehmet Yiğit Alp tarafından misafir takım heyetine çeşitli hediyeler verildi."
- 24.10.2019
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Toplam 1
Yorum
karakartal Takımın iyiyse her zaman kazanma şansın var kötüyse her zaman kaybetme durumun var beşiktaş kötünün kötüsü
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Toplam 1
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karakartal Yönetim avcı yı göndermek için takımın küme düşmesini bekliyor heralde
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Derbi hakemi Mete Kalkavan
Toplam 2
Yorum
karakartal En basit maçları bile kaldıracak yapıya sahip olmayan meteyi bu maça atamak tek kelimeyle art niyettir maçı dinamitlemektir
Trabzonspor Krasnodar maçı öncesi dostluk yemeği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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