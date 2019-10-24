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24 Ekim 2019, Perşembe
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Son dakika: 'a Sturridge'den kötü haber!

Son dakika: Trabzonspor'a Sturridge'den kötü haber!

Kulübü, UEFA C Grubu'nda bu akşam Rus ekibi ile oynayacakları karşılaşmada İngiliz forvet 'in sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceğini açıkladı.

, İngiliz forvet 'in karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Kulüp Doktorumuz M. Hakan Ayaz, futbolcumuz Daniel Sturridge'nin sağlık durumuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Oyuncumuzun kadrodan çıkartıldığını belirten Ayaz, "Takımımızın dün akşam gerçekleştirdiği antrenman sonrasında sol kasık ağrısı şikayetinde bulunan Daniel Sturridge'in bugün yapılan muayenesinde kasık sertliği tespit edilmiş olup, acil tedavisine başlanan oyuncumuz bu akşam UEFA 'nde oynayacağımız Krasnodar karşılaşmasında riske edilmeyerek kadrodan çıkartılmıştır" dedi.

  1. 24.10.2019
  2. Güncelleme: 24.10.2019 21:30
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