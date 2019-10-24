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24 Ekim 2019, Perşembe
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Palabıyık yönetecek

Palabıyık yönetecek

'un, 'in 9. haftasında pazartesi günü Stadyumu'nda Medipol 'e konuk olacağı maçı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Ali Palabıyık yönetecek.

Karadeniz ekibinin ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Mücadelede Ali Palabıyık düdük çalacak. Yardımcıları Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz olacak. VAR'ın başında Abdulkadir Bitigen oturacak.

20 MAÇTA 9 GALİBİYET

Fırtına'nın Başakşehir maçına atanan Ali Palabıyık daha önce 20 kez karşılaşmalarında düdük çaldı. Karadeniz ekibi 9 kez kazandı, 5 maç berabere bitti. 6 defa da yenildi. Trabzonspor'a 63 sarı, 4 kırmızı çıktı.

  1. 24.10.2019
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