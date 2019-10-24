Palabıyık yönetecek
Trabzonspor'un, Süper Lig'in 9. haftasında pazartesi günü Fatih Terim Stadyumu'nda Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Ali Palabıyık yönetecek.
Karadeniz ekibinin Başakşehir ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Mücadelede Ali Palabıyık düdük çalacak. Yardımcıları Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz olacak. VAR'ın başında Abdulkadir Bitigen oturacak.
20 MAÇTA 9 GALİBİYET
Fırtına'nın Başakşehir maçına atanan Ali Palabıyık daha önce 20 kez Trabzonspor karşılaşmalarında düdük çaldı. Karadeniz ekibi 9 kez kazandı, 5 maç berabere bitti. 6 defa da yenildi. Trabzonspor'a 63 sarı, 4 kırmızı çıktı.
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