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24 Ekim 2019, Perşembe
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İşim sahada

İşim sahada

'un tecrübeli kanat oyuncusu saha dışında konuşmayı sevmediğini söyledi. Nijeryalı yıldız, “Ben sahaya çıkar işimi yaparım” dedi.

Bordo-mavili ekibin yıldızı , karşılaşması öncesi konuştu: "İlk 11'de olup olmamana hocamız karar verir. Fizik ve motivasyon olarak iyi durumdayım. Çok fazla konuşmayı seven biri değilim. Saha içerisinde işimi yapmayı tercih ediyorum. Krasnodar maçını da dört gözle bekliyorum. Bu sezon Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz. Krasnodar maçı da sezonun en önemli karşılaşmalarından biri. Takım olarak bu maça hazırız"

  1. 24.10.2019
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