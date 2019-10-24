Her şey vatan için
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ülke puanına katkı için Avrupa Ligi'ne büyük önem verdiklerini söyledi. Tecrübeli antrenör, "Milli Takım, kulüplerden değerlidir" dedi.
Trabzonspor'un hocası Ünal Karaman, Avrupa Ligi'ndeki Krasnodar maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Başarılı çalıştırıcı "Ülke puanında kritik eşikteyiz. Biz kendi payımıza mücadelemizi vereceğiz. Diğer takımlarımızın da aynı bilinçte olması gerekiyor. Sonuçta birimiz düşerse hepimiz düşeriz. Bizde aslolan Milli Takım'dır. Milli Takımın hep başarılı olmasını isteriz. Milli Takım, kulüp takımlarından çok daha değerlidir. Her şey vatan için" ifadelerini kullandı. Karaman, Krasnodar'ın iyi oyunculara sahip bir takım olduğunu hatırlattı, "Bu maçı kaybeden gruptan çıkma şansını büyük oranda yitirir. O yüzden dikkatli olmalıyız" diye konuştu.
OYUNCULARIMA TEŞEKKÜR EDERİM
"Futbolcularımız her maça aynı ciddiyetle hazırlanıyor. Tamamen takım olgusu içinde hareket ediyorlar. Niyetleri hep üst seviyede. Bu konuda oyuncularıma teşekkür ediyorum. Sonuçlardan bağımsız sahada iyi niyetlerini görebiliyorsunuz. Yerlisi yabancısı aynı şekilde sonuna kadar durmadan mücadelesini veriyor. Ekuban, A. Ömür gibi önemli isimlerin sakatlık sebebiyle olmaması bizi zorluyor."
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