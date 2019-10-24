Campbell: "Saracağız onlara gol"

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın dün özel bir misafiri vardı. Kevin Campbell birlikte forma giydiği başarılı çalıştırıcıyı ziyaret etti. İki eski dostun sohbeti bir hayli keyifli geçti. 1989-99'da Karadeniz Fırtınası'nda top koşturan İngiliz yıldız, Krasnodar karşılaşması öncesi Karaman'a başarı dileklerini sundu. Karaman sohbetin bir bölümünde "Ne olacak maç?" diye sordu. Campbell, Türkçe olarak "Saracağız onlara gol" cevabı verince salonda kahkaha sesleri yükseldi. Unutulmaz oyuncu "Seni burada hoca olarak görmekten dolayı ne kadar gururlu olduğumu tarif edemem. Ünal hocayı burada gördüğümde Trabzonspor emin ellerde dedim" ifadelerini kullandı. Ünal Karaman da "Kevin her zaman arayabileceğiniz iyi bir dost" dedi.