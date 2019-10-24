Campbell: "Saracağız onlara gol" - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
24 Ekim 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Campbell: "Saracağız onlara gol"

Campbell: "Saracağız onlara gol"

Campbell: "Saracağız onlara gol"

Teknik direktör , Bordo-mavililerin eski golcüsü ’a “Maç ne olur?” diye sordu Fırtına’nın eski yıldızının cevabı kahkahalara boğdu.

'da teknik direktör 'ın dün özel bir misafiri vardı. birlikte forma giydiği başarılı çalıştırıcıyı ziyaret etti. İki eski dostun sohbeti bir hayli keyifli geçti. 1989-99'da Karadeniz Fırtınası'nda top koşturan İngiliz yıldız, Krasnodar karşılaşması öncesi Karaman'a başarı dileklerini sundu. Karaman sohbetin bir bölümünde "Ne olacak maç?" diye sordu. Campbell, Türkçe olarak "Saracağız onlara gol" cevabı verince salonda kahkaha sesleri yükseldi. Unutulmaz oyuncu "Seni burada hoca olarak görmekten dolayı ne kadar gururlu olduğumu tarif edemem. Ünal hocayı burada gördüğümde Trabzonspor emin ellerde dedim" ifadelerini kullandı. Ünal Karaman da "Kevin her zaman arayabileceğiniz iyi bir dost" dedi.

  1. 24.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Campbell: "Saracağız onlara gol" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN