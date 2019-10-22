Trabzonspor-Krasnodar maçının biletleri satışa sunuldu - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
22 Ekim 2019, Salı
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- maçının biletleri satışa sunuldu

Trabzonspor-Krasnodar maçının biletleri satışa sunuldu

'un yer alan açıklamada C Grubu'nda 24 Ekim Perşembe günü sahasında ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunulduğu belirtildi.

Bordo-mavili kulübün yer alan açıklamada, C Grubu'nda oynanacak - maçı biletlerinin satışa sunulduğu belirtildi.

Trabzonspor zirve için iddialı

Medical Park Stadı'nda saat 22.00'de yapılacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1- Tribün: 500 lira

Kategori 2- Batı Alt VIP Tribün: 400 lira

Kategori 3- Batı Alt VIP Tribün: 300 lira

Kategori 4- Batı Alt VIP Tribün: 200 lira

Kategori 5- Batı Alt Tribün/Batı Üst Tribün: 100 lira

Kategori 6- /Doğu Üst Tribün: 90 lira

Kategori 7- : 80 lira

Kategori 8- Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün: 70 lira

Açıklamada, karşılaşma için Passolig'in yanı sıra kağıt bilet uygulamasının da geçerli olacağı aktarılarak, "Passolig sahipleri hem passo.com.tr üzerinden hem de Passolig gişelerinden bilet alabilecek, kağıt biletler ise sadece gişelerden temin edilebilecektir." ifadesine yer verildi.

  1. 22.10.2019
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