Trabzonspor'da biyonik kaptan Sosa - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
21 Ekim 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor'da biyonik kaptan Sosa

'da biyonik kaptan Sosa

Trabzonspor'da biyonik kaptan Sosa

Arjantinli yıldız adeta gençlere taş çıkarıyor. FK maçında ‘en’ler hanesini yine doldurdu. Takımın zorlandığı anlarda sahne aldı ve harika golüyle maçı kopardı.

'un yıldızı Jose Sosa her geçen hafta oynadığı futbolla daha da büyüyor. Bordo-mavili takımın zirveye tırmanmasında büyük rolü olan Arjantinli yıldız 34 yaşına gelmesine rağmen, her maçta forması sırılsıklam oluyor. ekibinin kaptanı, FK karşılaşmasında da inanılmaz bir performans sergiledi. Obi Mikel'in yokluğunda orta sahada omzuna daha çok yük binen Sosa elinden gelenin fazlasını yaptı. Trabzonspor için 'bir futbolcudan fazlası' olduğunu gösterdi.

GERÇEK SAVAŞÇI
Jose Sosa, Karadeniz ekibinin Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-1 yendiği gecede zorlu zamanlarda bir kaptan olarak dümeni hiç bırakmadı. Skor 2-1'ken ve rakip bastırıyorken attığı mükemmel golle maçı koparan isim oldu. Bunun haricinde istatistik kağıdında 'en'ler hanesinin üstüne hep kendi adını yazdırdı. 34 yaşındaki futbolcu Trabzonspor'da en çok topla buluşan, en çok pas deneyen, en çok isabetli pas atan, en çok ikili mücadele kazanan, en çok top kapan isim oldu. 90 dakika sonunda alkışı aldı.

YEREL BASIN COŞTU
Gaziantep fk galibiyeti yerel basında coşkuyla karşılandı. Taka "Sturridge şov başladı" yazdı. Günebakış "Trabzon'un zirve dansı" başlığıyla çıktı. Sonnokta ise "Zirve Fırtına'dan sorulur. Trabzonspor, Gaziantep'i devirdi uzun bir aradan sonra liderlik koltuğuna oturdu" ifadelerini kullandı. Jose Sosa'nın performansı övüldü.

TARİHİ GOLÜN 43. YILI ANILDI
Trabzonspor tam 43 yıl önce Avrupa devi 'u 1-0 mağlup etmişti. Karşılaşmadaki tek golü efsane kaptan kaydetmişti. Bordo-mavili kulüp de "Cemil Usta Sezonu" etiketiyle twitter hesabından 43 yıl önceye gitti ve bu golü hatırlattı. Dozer Cemil bir kez daha anıldı.

  1. 21.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'da biyonik kaptan Sosa haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN