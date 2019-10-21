O zaman dans

Takımın izinli olduğu günlerde yaptığı özel çalışmalarla güçlenen İngiliz yıldız, tabelaya oynamaya başladı. Rize deplasmanında asist yapan Sturridge, Gaziantep FK maçında mükemmel bir futbol sergiledi. Akıl dolu golünün ardından, inanılmaz bir de asist yapan 29 yaşındaki oyuncu, 3 puanın mimarlarından oldu. İnstagram hesabından gol sonrası dansını paylaşan Sturridge "1 gol ve 1 asist. Güzel bir gece. Ama şu an Perşembe günü oynanacak Krasnodar maçını düşünüyorum" vurgusunu yaptı.



AVRUPA LİGİ ONU PAYLAŞTI

Daniel Sturridge'in golü, L'Equipe, BBC gibi yayın organlarında kendine yer bulmuştu. İngiliz yıldızın gol attığı haberini UEFA'nın Avrupa Ligi hesabı da paylaştı. 29 yaşındaki yıldızın fotoğrafını kullanıp "Sturridge Trabzonspor formasıyla ilk golünü attı" yazdı.