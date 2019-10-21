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21 Ekim 2019, Pazartesi
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O zaman dans

O zaman dans

büyük yankı uyandıran , fiziksel olarak arayı kapattıkça farkını da gösteriyor. formasıyla ilk golünü atan Sturridge dünyaca meşhur dansını yaptı. İngiliz yıldız “Sırada var” mesajını verdi.

Takımın izinli olduğu günlerde yaptığı özel çalışmalarla güçlenen İngiliz yıldız, tabelaya oynamaya başladı. deplasmanında asist yapan Sturridge, FK maçında mükemmel bir futbol sergiledi. Akıl dolu golünün ardından, inanılmaz bir de asist yapan 29 yaşındaki oyuncu, 3 puanın mimarlarından oldu. İnstagram hesabından gol sonrası dansını paylaşan Sturridge "1 gol ve 1 asist. Güzel bir gece. Ama şu an Perşembe günü oynanacak maçını düşünüyorum" vurgusunu yaptı.

AVRUPA LİGİ ONU PAYLAŞTI
Daniel Sturridge'in golü, L'Equipe, BBC gibi yayın organlarında kendine yer bulmuştu. İngiliz yıldızın gol attığı haberini 'nın Avrupa Ligi hesabı da paylaştı. 29 yaşındaki yıldızın fotoğrafını kullanıp "Sturridge formasıyla ilk golünü attı" yazdı.

  1. 21.10.2019
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