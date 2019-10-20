Trabzon'dan 'Golbastı'!

Şenol Güneş Stadı'nda dün futbol resitali vardı. Gaziantep karşısında maça hızlı başlayan Trabzonspor, müthiş oyunu ve golleriyle 3 puanı aldı. Dünya yıldızı Daniel Sturrigde, bordo-mavili formayla ilk golünü attı, meşhur dansıyla da taraftarları coşturdu. 7. haftadaki Çaykur Rizespor maçında yaptığı asistle galibiyette kilit rol oynayan İngiliz futbolcu, Sörloth'un ikinci golünü de attıran isimdi. Fırtına'nın bu sezon öne çıkanlarından olan Sörloth da üst üste 3. lig maçında fileleri havalandırdı.

Fırtına'nın maestrosu Jose Sosa, dün kalitesini bir kez daha ortaya koydu. Oyunun her iki yönünü de kullanan 34 yaşındaki futbolcu, füzesiyle farkın tekrar ikiye çıkmasını sağlarken, Trabzonspor taraftarlarına rahat bir nefes aldırdı. Yabancı yıldızlarının golleriyle sevinen Karadeniz ekibinde son sözü ise Yusuf Sarı söyledi. Skoru 4-1'e getiren golü atan 20 yaşındaki futbolcu, Abdülkadir Ömür'den sonra bu sezon ligde Trabzonspor formasıyla fileleri havalandıran ikinci yerli futbolcu olmayı başandı.

61. SINAVINA ÇIKTI

Bordo-mavili formayla 3'üncü sezonuna giren Filip Novak için dünkü maçın anlamı başkaydı. Çek futbolcu, Gaziantepspor'a karşı Türkiye kariyerindeki 61. resmi sınavına çıktı. Trabzon'un plakada koduna ulaşan 29 yaşındaki oyuncu, dün sahada kaldığı 90 dakikada başarılı bir performans sergiledi. Yıldız oyuncu, savunmadaki futboluyla tam puan aldı.

'TRABZON HAK ETTİ'

Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, 90 dakika sonunda kısa konuştu. Trabzonspor'un galibiyeti hak ettiğini belirter tecrübeli hoca, "Kaliteli oyunculara sahip Trabzonspor gibi bir takıma karşı fark açılınca bizim için çok zor oldu. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Oyuncularımın da taraftarlarımızdan özür dilemesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.