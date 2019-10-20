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20 Ekim 2019, Pazar
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"Sosa bir başka"

"Sosa bir başka"

Teknik Direktörü , 'in 8. haftasında oynanan karşılaşmasının ardından Tangocu’ya övgüler yağdırdı: "O mükemmel bir kaptan"

Trabzon Teknik Direktörü , maçın ardında öğrencilerine övgüler yağdırdı. Kritik dönemde önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Karaman, şunları söyledi: "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sturridge şu an takıma yaptığımız yüklemeyi kaldıracak boyutta değil. Sosa'ya 'santrfor oynayacaksın' desem aynı performansı vermeye gayret eder. Aslolan niyet. Gururla söylüyorum Sosa'nın burada duruşu çok önemli. Sahadaki performansı ve arkadaşlarını yönlendirme noktasında mükemmel kaptanlık yapıyor."

  1. 20.10.2019
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