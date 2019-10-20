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20 Ekim 2019, Pazar
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Panter Uğurcan

Panter Uğurcan

ekibinde , karşılaşmasında 'gol yeme' şanssızlığına son veremesede, genç eldiven ilk yarıda inanılmaz bir şutu çıkardı ’nin 3 metreden füzesini kornere çeldi.

ekibinde , karşılaşmasında 'gol yeme' şanssızlığına son veremedi ama hafızalara kazınacak bir şut çıkardı. Rakibin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak 'nin önüne düştü. Senegalli oyuncunun 3 metreden vurduğu sert topta 23 yaşındaki eldiven adeta siper oldu. Yakın mesafeden gelen topu kornere gönderdi.

AHMET'TEN SİFTAH
'un yeni transferlerinden Ahmet bu sezon ilk kez şans buldu. Sezon başında kadroya katılan 21 yaşındaki futbolcu 87. dakikada Abdulkadir Parmak'ın yerine sahaya girdi. Taraftarlar, onu ayakta alkışlayarak karşıladı. Canbaz "Bu başlangıç, daha çok oynayacağım" dedi.

  1. 20.10.2019
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