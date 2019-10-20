İşte taraftar işte lider!

Milli ara öncesi Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'u deviren Trabzonspor, sahasında Gaziantepspor'u da mağlup etmeyi başardı. Dünya yıldızı Sturridge iki dokunuşla maçı çözdü. Önce Sörloth'un getirdiği topa nefis ayak koyarak fileleri sarstı. Ardından da Norveçli yıldızın önüne mükemmel bir top bıraktı. Son haftaların formda ismi Sörloth da kaleciyi çaresiz bırakıp Karadeniz ekibini rahatlattı.

SOSA'DAN FÜZE

Gaziantep, Trabzonspor'un oyunu rölantiye almasından faydalanıp bir gol buldu. Ardından da Karadeniz ekibinin kalesine yüklendi ama kaptan Sosa uzaklardan attığı golle maçı çözdü. Son sözü Yusuf Sarı söyledi. Bordo-mavililer hasretle bekledikleri liderliğe ulaştı. Trabzonspor son olarak 2010-11 sezonunun 29. haftasını lider tamamlamıştı. 284 hafta sonra maç fazlasıyla zirveyi kaptılar.

ATATÜRK TİŞÖRTLERİ

Trabzonspor maç öncesi ısınmaya Gazi Mustafa Kemal Atatürk tişörtleriyle çıktı. Ünal Karaman "Mustafa Kemal Atatürk bu topraklara imza atan, Cumhuriyetin lideridir" dedi.

ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ

Bordo-mavili ekibin taraftarları ilk düdükle birlikte bu kez takımlarına tezahürat yapmadı. 4 tribün sırayla "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye bağırdılar.

EN AZ 2'ŞER 2'ŞER ATIYOR

Fırtına iç sahada bambaşka bir motivasyonla oynuyor. Karadeniz ekibi evindeki son 9 karşılaşmada en az 2 gol atmayı başardı. İlk yarılarda attığı 9 golle de ligin en iyisi durumunda.

GÜNEŞ'E SEVGİ SELİ

Milli Takımımızı başarıdan başarıya koşturan teknik direktör Şenol Güneş dün Trabzonspor- Gaziantep maçını tribünlerden takip etti. Bordo-mavili taraftarlar eski hocalarına büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Taraftarlar, usta hocanın yanına gidip bol bol selfie çekildiler.

KARAMAN'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Ünal Karaman, Çaykur Rizespor maçı 11'inden tek değişikliğe gitti. Sağ üst adalesinde gerilme olan Obi Mikel kadroya dahil edilmedi. Sakatlığı sebebiyle riske edilmeyen Nijeryalı oyuncunun yerine Daniel Sturridge 11'de kendine şans buldu. Hafif sakatlıkları bulunan Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak ve Sturridge ise sahadaydı.