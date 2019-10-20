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20 Ekim 2019, Pazar
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Başkan selam çaktı!

Başkan selam çaktı!

Başkanı , Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın öncesinde sırasında verdi.

Başkanı , günün en çok konuşulanlarındandı. Ağaoğlu, Gaziantep maçı öncesi okunan sırasında verdi. Ağaoğlu'nun selamı, sosyal medyada en çok beğeninler arasında yerini aldı. Bu arada Ağaoğlu, maçtan sonra şunları söyledi: "Kazanılan ve kaybedilen bir maç kimseyi yanıltmasın. Şu anda nöbetçi lideriz."

'TÜRK MİLLETİ SAVAŞÇIDIR'

Karadeniz ekibinin hocası , Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kısa ve net bir yorumda bulundu. Trabzonspor'un tecrübeli teknik direktörü, "Türk milleti, savaşçı bir millettir. Allah, güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

  1. 20.10.2019
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