Başkan selam çaktı!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, günün en çok konuşulanlarındandı. Ağaoğlu, Gaziantep maçı öncesi okunan İstiklal Marşı sırasında asker selamı verdi. Ağaoğlu'nun selamı, sosyal medyada en çok beğeninler arasında yerini aldı. Bu arada Ağaoğlu, maçtan sonra şunları söyledi: "Kazanılan ve kaybedilen bir maç kimseyi yanıltmasın. Şu anda nöbetçi lideriz."

'TÜRK MİLLETİ SAVAŞÇIDIR'

Karadeniz ekibinin hocası Ünal Karaman, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kısa ve net bir yorumda bulundu. Trabzonspor'un tecrübeli teknik direktörü, "Türk milleti, savaşçı bir millettir. Allah, güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.