Başkan selam çaktı!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın öncesinde İstiklal Marşı sırasında asker selamı verdi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, günün en çok konuşulanlarındandı. Ağaoğlu, Gaziantep maçı öncesi okunan İstiklal Marşı sırasında asker selamı verdi. Ağaoğlu'nun selamı, sosyal medyada en çok beğeninler arasında yerini aldı. Bu arada Ağaoğlu, maçtan sonra şunları söyledi: "Kazanılan ve kaybedilen bir maç kimseyi yanıltmasın. Şu anda nöbetçi lideriz."
'TÜRK MİLLETİ SAVAŞÇIDIR'
Karadeniz ekibinin hocası Ünal Karaman, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kısa ve net bir yorumda bulundu. Trabzonspor'un tecrübeli teknik direktörü, "Türk milleti, savaşçı bir millettir. Allah, güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.
- 20.10.2019
Başkan selam çaktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.