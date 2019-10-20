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20 Ekim 2019, Pazar
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Abdülkadir'e destek

Abdülkadir'e destek

Trabzonspor Kulübü Başkanı ve Asbaşkanı , geçirdiği sakatlık sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan genç yıldızları Abdülkadir Ömür'ü etti.

Geçirdiği ameliyat sonrası tedavi süreci devam eden Abdülkadir Ömür'ün dün önemli konukları vardı. Başkan ve asbaşkan , yıldız futbolcuyu evinde etti. Milli oyuncunun durumuyla ilgili bilgi alan Başkan Ahmet Ağaoğlu ile Mehmet Yiğit Alp, daha sonra yere kurulan sofrada birlikte yemek yedi.

  1. 20.10.2019
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