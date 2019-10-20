Abdülkadir'e destek
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, geçirdiği sakatlık sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan genç yıldızları Abdülkadir Ömür'ü ziyaret etti.
Geçirdiği ameliyat sonrası tedavi süreci devam eden Abdülkadir Ömür'ün dün önemli konukları vardı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, yıldız futbolcuyu evinde ziyaret etti. Milli oyuncunun durumuyla ilgili bilgi alan Başkan Ahmet Ağaoğlu ile Mehmet Yiğit Alp, daha sonra yere kurulan sofrada birlikte yemek yedi.
- 20.10.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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