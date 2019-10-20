Abdülkadir'e destek

Geçirdiği ameliyat sonrası tedavi süreci devam eden Abdülkadir Ömür'ün dün önemli konukları vardı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, yıldız futbolcuyu evinde ziyaret etti. Milli oyuncunun durumuyla ilgili bilgi alan Başkan Ahmet Ağaoğlu ile Mehmet Yiğit Alp, daha sonra yere kurulan sofrada birlikte yemek yedi.