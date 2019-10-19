Trabzonspor ısınmaya Atatürk tişörtleriyle çıktı

Süper Lig'de Trabzonspor'un sahasında Gaziantep FK'yı ağırladığı mücadele öncesi bordo-mavili takım ısınmak için sahaya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün görselinin olduğu tişörtlerle çıktı.

Teknik direktör Ünal Karaman da yaptığı açıklamada, "Bu topraklara imza atan, hele ki cumhuriyetimizin kurucu lideriyse, hele ki böyle hassas dönemlerden geçiyorsak, biz de böyle bir hediye vermek istedik. Türk milleti savaşçı bir millettir. Allah yardımcısı olsun güvenlik güçlerimizin ve bu kararı alanların" ifadelerini kullandı.





