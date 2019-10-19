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19 Ekim 2019, Cumartesi
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ısınmaya Atatürk tişörtleriyle çıktı

Trabzonspor ısınmaya Atatürk tişörtleriyle çıktı

'in 8. haftasında 'un sahasında FK'yı ağırladığı mücadele öncesi bordo-mavili ekip ısınmaya tişörtleriyle çıktı.

'de 'un sahasında FK'yı ağırladığı mücadele öncesi bordo-mavili takım ısınmak için sahaya 'ün görselinin olduğu tişörtlerle çıktı.

Teknik direktör da yaptığı açıklamada, "Bu topraklara imza atan, hele ki cumhuriyetimizin kurucu lideriyse, hele ki böyle hassas dönemlerden geçiyorsak, biz de böyle bir hediye vermek istedik. Türk milleti savaşçı bir millettir. Allah yardımcısı olsun güvenlik güçlerimizin ve bu kararı alanların" ifadelerini kullandı.



  1. 19.10.2019
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