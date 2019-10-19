Trabzonspor - Gaziantep FK | CANLI
Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep Futbol Kulübü, Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
Süper Lig'de çıktığı son iki maçını kazanan Trabzonspor, 8'inci hafta mücadelesinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth.
Gaziantep FK'nın ilk 11'i: Lodygin, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Biyik, Tosca, Erdem Uğurlu, Chibsah, Jefferson, Diarra, Twumasi, Kayode.
TRABZONSPOR-GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Trabzonspor - Gaziantep maçı 19 Ekim Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetecek.
GAZİANTEP FK İLE LİGDE İLK KEZ
Gaziantep FK ile bugüne kadar Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 kez karşı karşıya gelen Trabzonspor, oynayacağı maçla rakibiyle ligde ilk kez mücadele edecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 3 maçta Trabzonspor'un 2 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 7 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.
- 19.10.2019
- Güncelleme: 19.10.2019 16:39
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