Trabzonspor - Gaziantep FK | CANLI

Süper Lig'de çıktığı son iki maçını kazanan Trabzonspor, 8'inci hafta mücadelesinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth.

Gaziantep FK'nın ilk 11'i: Lodygin, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Biyik, Tosca, Erdem Uğurlu, Chibsah, Jefferson, Diarra, Twumasi, Kayode.

TRABZONSPOR-GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Trabzonspor - Gaziantep maçı 19 Ekim Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetecek.

GAZİANTEP FK İLE LİGDE İLK KEZ

Gaziantep FK ile bugüne kadar Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 kez karşı karşıya gelen Trabzonspor, oynayacağı maçla rakibiyle ligde ilk kez mücadele edecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 3 maçta Trabzonspor'un 2 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 7 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.