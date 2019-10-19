Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Abdülkadir Ömür'ü evinde ziyaret etti - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
19 Ekim 2019, Cumartesi
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Başkanı Abdülkadir Ömür'ü evinde ziyaret etti

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Abdülkadir Ömür'ü evinde ziyaret etti

'da başkan , geçirdiği talihsiz sakatlık sonrası ameliyat olan ve iyileşme sürecine giren genç futbolcu Abdülkadir Ömür'ü evinde ziyaret etti.

Başkanı , Abdülkadir Ömür'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Kulübün resmi internet sitesinden paylaşılan haberde şu ifadelere yer verildi:

Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkanımız Mehmet Yiğit Alp, geçirdiği ameliyat sonrası tedavi süreci devam eden genç futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ü evinde ziyaret etti. Ziyarette Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumu ve iyileşme süreci hakkında bilgi alan Başkanımız, genç oyuncumuzun bir an önce sahalara dönmesi için temennide bulundu.



  1. 19.10.2019
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