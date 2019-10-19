Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Abdülkadir Ömür'ü evinde ziyaret etti
Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, geçirdiği talihsiz sakatlık sonrası ameliyat olan ve iyileşme sürecine giren genç futbolcu Abdülkadir Ömür'ü evinde ziyaret etti.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Abdülkadir Ömür'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Kulübün resmi internet sitesinden paylaşılan haberde şu ifadelere yer verildi:
Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkanımız Mehmet Yiğit Alp, geçirdiği ameliyat sonrası tedavi süreci devam eden genç futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ü evinde ziyaret etti. Ziyarette Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumu ve iyileşme süreci hakkında bilgi alan Başkanımız, genç oyuncumuzun bir an önce sahalara dönmesi için temennide bulundu.
- 19.10.2019
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