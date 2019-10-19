Trabzonspor 284 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
19 Ekim 2019, Cumartesi
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284 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu

Trabzonspor 284 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu

Cemil Usta Sezonu Süper Ligin 8. haftasında sahasında FK’yı 4-1 mağlup eden , 284 hafta sonra maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

, 'in 8. haftasında FK'yı sahasında 4-1 yenerek 284 haftadır hasret kaldığı liderlik koltuğuna maç fazlasıyla oturdu. ekibi, Süper Lig'de puanını 15'e çıkartarak birinciliğe yükseldi. Bordo-mavililer, en son 2010-11 sezonunun 29. haftasında lider olmuştu. Söz konusu dönemden sonra Trabzonspor, zirvede olma şansı bulmazken, bu hasretine 9 sezon üzerine sonra son verdi.

  1. 19.10.2019
  2. Güncelleme: 19.10.2019 19:42
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