Trabzonspor 284 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu
Cemil Usta Sezonu Süper Ligin 8. haftasında sahasında Gaziantep FK’yı 4-1 mağlup eden Trabzonspor, 284 hafta sonra maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'yı sahasında 4-1 yenerek 284 haftadır hasret kaldığı liderlik koltuğuna maç fazlasıyla oturdu. Karadeniz ekibi, Süper Lig'de puanını 15'e çıkartarak birinciliğe yükseldi. Bordo-mavililer, en son 2010-11 sezonunun 29. haftasında lider olmuştu. Söz konusu dönemden sonra Trabzonspor, zirvede olma şansı bulmazken, bu hasretine 9 sezon üzerine sonra son verdi.
- 19.10.2019
- Güncelleme: 19.10.2019 19:42
FOTOMAÇ GÜNDEM
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