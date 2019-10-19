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19 Ekim 2019, Cumartesi
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Nwakaeme fırtınası

Nwakaeme fırtınası

'da skor yapamadığı maçlarda bile takımının en iyileri arasına girmeyi başaran Nwakaeme, antrenmanlardaki formuyla dikkatleri üzerine çekiyor

Çok istekli olan ve 'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan Nijeryalı yıldız, "Hocamızın kararlarına her zaman saygı duyuyorum. Önemli olan takımımızın kazanıyor olması. Fakat elbette ben de buna asist ya da gol olarak katkı yapabilirsem mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 19.10.2019
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