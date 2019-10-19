Nwakaeme fırtınası
Trabzonspor'da skor yapamadığı maçlarda bile takımının en iyileri arasına girmeyi başaran Nwakaeme, antrenmanlardaki formuyla dikkatleri üzerine çekiyor
- 19.10.2019
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Daum'dan asker selamına destek
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SAYGILAR HOCAM SELAM OLSUN SİZE DAUM HOCAM. BATILI OLUPTA BİR SİZ ANLIYORSUNUZ TÜRKİYE Yİ. BİZ DE SİZİ BİR TÜRK GİBİ GÖRÜYORUZ VE SEVİYORUZ
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Milli boksörden Ünal Karaman'a ziyaret
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Şaban koç İnşallah aynı duyguları Ünal hocamızla Avrupa maçlarında yaşarız bacımız bıze bu duyguyu yaşattığı için kutluyorum NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
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Marcao: Terim bir hocadan fazlası
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sevdamız GS ALLAH ALLAH ya
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