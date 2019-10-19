Mikel mi Doğan mı?
Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, Gaziantep maçında Obi Mikel'i ilk 11'de kullanıp kullanmama yönündeki kararını henüz vermedi. Karaman, bu bölgede Doğan Erdoğan'a da görev verebilir.
Gaziantep siftahı
Gaziantep FK ile bugüne kadar Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 kez karşı karşıya gelen Trabzonspor, bugün rakibiyle ligde ilk kez mücadele edecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 3 maçta Trabzonspor'un 2 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise berabere bitti. Fırtına bu periyotta 7 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.
10 günde 3 maç
Fırtına, milli ara sonrası 10 gün içinde 3 kritik karşılaşma oynayacak. Bordo-mavililer ilk olarak bugün Gaziantep'i ağırlayacak. Fırtına kazanıp 15 puana yükselmeyi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 24 Ekim Perşembe günü Krasnodar ile oynayacağı maça moralli çıkmak istiyor. C Grubu'nda henüz galibiyetle tanışamayan Trabzonspor, 1 puan ile 3. sırada yer alıyor. Ardından Başakşehir'i yenerek Spor Toto Süper Lig'de zirvede kendini iyice hisettirmeyi planlıyor.
- 19.10.2019
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Daum'dan asker selamına destek
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Yorum
SAYGILAR HOCAM SELAM OLSUN SİZE DAUM HOCAM. BATILI OLUPTA BİR SİZ ANLIYORSUNUZ TÜRKİYE Yİ. BİZ DE SİZİ BİR TÜRK GİBİ GÖRÜYORUZ VE SEVİYORUZ
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Milli boksörden Ünal Karaman'a ziyaret
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Yorum
Şaban koç İnşallah aynı duyguları Ünal hocamızla Avrupa maçlarında yaşarız bacımız bıze bu duyguyu yaşattığı için kutluyorum NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
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Marcao: Terim bir hocadan fazlası
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Yorum
sevdamız GS ALLAH ALLAH ya
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