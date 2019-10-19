Mikel mi Doğan mı? - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
19 Ekim 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Mikel mi Doğan mı?

Mikel mi Doğan mı?

Mikel mi Doğan mı?

'da teknik direktör Ünal Karaman, Gaziantep maçında Obi Mikel'i ilk 11'de kullanıp kullanmama yönündeki kararını henüz vermedi. Karaman, bu bölgede Doğan Erdoğan'a da görev verebilir.

Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ekuban ile Onazi bugün Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek. Hafta içerisinde sakatlanan ve tedavisi devam eden Mikel'in bugün son kontrollerden sonra sahaya çıkması bekleniyor. Mikel riske edilmezse Doğan görev yapacak. Sakatlıkları bulunan Fernandes, Yusuf Sarı, Sturridge, Hosesini, Novak ve Abdulkadir Parmak tamamen iyileşti

Gaziantep siftahı
Gaziantep FK ile bugüne kadar Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 kez karşı karşıya gelen , bugün rakibiyle ligde ilk kez mücadele edecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 3 maçta Trabzonspor'un 2 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise berabere bitti. Fırtına bu periyotta 7 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

10 günde 3 maç
Fırtına, milli ara sonrası 10 gün içinde 3 kritik karşılaşma oynayacak. Bordo-mavililer ilk olarak bugün Gaziantep'i ağırlayacak. Fırtına kazanıp 15 puana yükselmeyi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 24 Ekim Perşembe günü Krasnodar ile oynayacağı maça moralli çıkmak istiyor. C Grubu'nda henüz galibiyetle tanışamayan Trabzonspor, 1 puan ile 3. sırada yer alıyor. Ardından Başakşehir'i yenerek Spor Toto Süper Lig'de zirvede kendini iyice hisettirmeyi planlıyor.
  1. 19.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mikel mi Doğan mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN