Borç eriyor
Borcu 1 milyar 200 milyon TL’den 940’a düşürdük. UEFA ile büyük mücadele verdik, Bankalar Birliği ile anlaştık. Forma satışımız 130 bine, TS Club gelirlerimiz de 35 milyon TL’ye yükseldi.
2 sene içerisinde Özkan Sümer zamanında büyük borç ödedik. İlk defa uzun süreden sonra borç azalttık.
Haziranda 1 milyar 200 milyon borçla gelmiştik. Trabzonspor'un borcu şu an itibariyle 940 milyon lira. 300 milyon liranın üzerinde büyük bir borç yükünden kurtulduk.
120 milyon lira sponsor geliri elde ettik, geçen sene 19 bin olan kombine satışı 34 bine çıktı. TS Club cirosu geçen yıl 24 milyon TL, şu anda 35 milyon TL'ye yükseldi.
4 ayda 130 bin forma sattık, hedefimiz 200 bin. Forma satışımız 3 İstanbul takımının ortalamasının biraz üzerinde.
UEFA ile masada çok büyük bir mücadele verdik, yaptığımız ekonomik hamlelerin hepsini anlattık. UEFA'nın gelirlerimizin yüzde 50'sine el koymasının ardından CAS'a şikayet ettik. UEFA bundan hoşlanmadı.
Kadro maliyeti 38 milyon euro'dan 13 milyon euro'ya indirdik. Bankalar Birliği ile çok ciddi süreç yönettik. Ama bizim gelirimiz 160-170 milyon TL. Kulüp borcu da 1 milyar 200 milyon olduğu için bu yapılandırmaya girdik.
Yapılandırmadan sonra elde edilecek olan 100 liradan 70'i borç ödemeye gider. Bunu uyguladık.
Hazır değilim derlerse kıyamet kopar
Ağaoğlu, TFF tarafından ocak ayında yürürlüğe konulması planlanan Mali Fair Play kriterleri için hazırlık yapmayan kulüpleri sert bir şekilde uyardı: Bu lisans talimatına uymayan benim takip ettiğim kadarıyla 6-7 tane kulüp var. Eğer o Ocak 2020 tarihi gelir de bir şekilde 'Hazır değiliz, bunu bir sene daha erteleyelim' dediklerinde kıyamet kopar. Çünkü bu başlı başına bir haksız rekabetin onayı, adaletsizliğin ödüllendirilmesi anlamına gelir. Ben mali disipline harfiyen uyacağım ama uymayanlarla yarışacağım. Bu olmaz."
Gelirler açıklandı
Konuşmaların ardından Denetleme Raporu okunurken, gelir kalemleri şu şekilde oluştu: "Reklam ve sponsorluk gelirleri 48 milyon 24 bin lira, TV ve radyo yayın gelirleri 122 milyon 670 bin lira, futbolcu transfer gelirleri 54 milyon, loca ve kombine gelirleri 39 milyon lira, kredi kullanımı 141 milyon, yönetici katkıları 5 milyon, sermaye artışı 34 bin lira.
Ordumuza tam destek
Trabzonspor'da Divan Kurulu dün yapıldı. Divan üyeleri toplantı öncesi asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimize saygılarını sundular.
- 19.10.2019
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Daum'dan asker selamına destek
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Yorum
SAYGILAR HOCAM SELAM OLSUN SİZE DAUM HOCAM. BATILI OLUPTA BİR SİZ ANLIYORSUNUZ TÜRKİYE Yİ. BİZ DE SİZİ BİR TÜRK GİBİ GÖRÜYORUZ VE SEVİYORUZ
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Milli boksörden Ünal Karaman'a ziyaret
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Şaban koç İnşallah aynı duyguları Ünal hocamızla Avrupa maçlarında yaşarız bacımız bıze bu duyguyu yaşattığı için kutluyorum NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
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Marcao: Terim bir hocadan fazlası
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sevdamız GS ALLAH ALLAH ya
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