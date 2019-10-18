Yattara: Beni doktor bitirdi - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
18 Ekim 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Yattara: Beni doktor bitirdi

: Beni doktor bitirdi

Yattara: Beni doktor bitirdi

Bordo-mavililerin efsane ismi , Eflatun 'ye konuştu. Kendisine kimin futbolu bıraktığını açıklayan Yattara, "'deki defanslar bıraktırdı. Çok tekme atıyorlardı.

Bordo-mavililerin efsane ismi , Eflatun 'ye konuştu. Kendisine kimin futbolu bıraktığını açıklayan Yattara, "'deki defanslar bıraktırdı. Çok tekme atıyorlardı. Ama özellikle o zaman doktoru beni bitirdi. Dizimde ağrılar vardı ve doktor 'Geçer' diyordu. Ben de sürekli ağrılarla oynadım. 4 yıl sonra ameliyat olmam gerektiği ortaya çıktı" ifadesini kullandı.

TOTTİ + 5 MİLYON EURO
Yattara, Roma'nın kendisini istediğini de söyledi. Eski yıldız oyuncu "Roma kulübü geldi ve 5 milyon euro + 2 futbolcu önerdiler. Trabzonspor 5 milyon euro + Totti'yi istedi. O zaman da gitmeme izin vermediler" dedi.

CARLOS'A DERS VERDİM
maçlarına ekstra önem verdiğini ifade eden Yattara " 'Türkiye'de kim bana zorluk çıkaracak' gibi hava içerisindeydi. Maç bir başladı ben onu bitirdim, sonra başladı önüme atlamaya. Önüme atlanmasını daha çok seviyordum çünkü daha kolay geçiyordum. Carlos beni 'e önerdi ama vermedi" diye konuştu.

  1. 18.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yattara: Beni doktor bitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN