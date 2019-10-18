Yattara: Beni doktor bitirdi
Bordo-mavililerin efsane ismi Yattara, Eflatun TV'ye konuştu. Kendisine kimin futbolu bıraktığını açıklayan Yattara, "Türkiye'deki defanslar bıraktırdı. Çok tekme atıyorlardı.
Bordo-mavililerin efsane ismi Yattara, Eflatun TV'ye konuştu. Kendisine kimin futbolu bıraktığını açıklayan Yattara, "Türkiye'deki defanslar bıraktırdı. Çok tekme atıyorlardı. Ama özellikle o zaman Trabzonspor doktoru beni bitirdi. Dizimde ağrılar vardı ve doktor 'Geçer' diyordu. Ben de sürekli ağrılarla oynadım. 4 yıl sonra ameliyat olmam gerektiği ortaya çıktı" ifadesini kullandı.
TOTTİ + 5 MİLYON EURO
Yattara, Roma'nın kendisini istediğini de söyledi. Eski yıldız oyuncu "Roma kulübü geldi ve 5 milyon euro + 2 futbolcu önerdiler. Trabzonspor 5 milyon euro + Totti'yi istedi. O zaman da gitmeme izin vermediler" dedi.
CARLOS'A DERS VERDİM
Fenerbahçe maçlarına ekstra önem verdiğini ifade eden Yattara "Roberto Carlos 'Türkiye'de kim bana zorluk çıkaracak' gibi hava içerisindeydi. Maç bir başladı ben onu bitirdim, sonra başladı önüme atlamaya. Önüme atlanmasını daha çok seviyordum çünkü daha kolay geçiyordum. Carlos beni Real Madrid'e önerdi ama Trabzon vermedi" diye konuştu.
- 18.10.2019
-
Eksikler can sıkıyor
Toplam 1
Yorum
eray artık douglas rebocco dönemi başlamalı sürekli oynasalar kendilerini bulacaklar yedek oyuncularda kaliteli eksiklerden daha iyi oynarlar
-
Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı'ya ziyaret! Neler konuşuldu?
Toplam 1
Yorum
1903 Degistir su sistemini beni hasta etme demek için gitmiştir :)))
-
Palabıyık’a büyük tepki
Toplam 1
Yorum
Hakan58 Bir Sivasspor taraftarı olarak bizlerde Ali Palabıyık'ın maçımızı yönetmesini istemiyoruz..Adil bir yönetim sergilemiyor.
Yattara: Beni doktor bitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.