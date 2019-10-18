Yattara: Beni doktor bitirdi

Bordo-mavililerin efsane ismi Yattara, Eflatun TV'ye konuştu. Kendisine kimin futbolu bıraktığını açıklayan Yattara, "Türkiye'deki defanslar bıraktırdı. Çok tekme atıyorlardı. Ama özellikle o zaman Trabzonspor doktoru beni bitirdi. Dizimde ağrılar vardı ve doktor 'Geçer' diyordu. Ben de sürekli ağrılarla oynadım. 4 yıl sonra ameliyat olmam gerektiği ortaya çıktı" ifadesini kullandı.

TOTTİ + 5 MİLYON EURO

Yattara, Roma'nın kendisini istediğini de söyledi. Eski yıldız oyuncu "Roma kulübü geldi ve 5 milyon euro + 2 futbolcu önerdiler. Trabzonspor 5 milyon euro + Totti'yi istedi. O zaman da gitmeme izin vermediler" dedi.

CARLOS'A DERS VERDİM

Fenerbahçe maçlarına ekstra önem verdiğini ifade eden Yattara "Roberto Carlos 'Türkiye'de kim bana zorluk çıkaracak' gibi hava içerisindeydi. Maç bir başladı ben onu bitirdim, sonra başladı önüme atlamaya. Önüme atlanmasını daha çok seviyordum çünkü daha kolay geçiyordum. Carlos beni Real Madrid'e önerdi ama Trabzon vermedi" diye konuştu.