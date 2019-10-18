Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulunuyor | CANLI
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün divan kurulu toplantısında konuşuyor. Ağaoğlu, "5-6 yıl aradan sonra ilk kez Avrupa'da mücadele ediyoruz. UEFA ile masada çok büyük bir mücadele verdik, oturduk ve yaptığımız ekonomik hamlelerin hepsini anlattık" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu divan kurulu toplantısında konuşuyor. Ağaoğlu, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA'nın asker selamı nedeniyle soruşturma açmasıyla ilgili birçok önemli konuya değindi.
İşte Ağaoğlu'nun açıklamalarının satır başları:
"5-6 yıl aradan sonra ilk kez Avrupa'da mücadele ediyoruz. UEFA ile masada çok büyük bir mücadele verdik, oturduk ve yaptığımız ekonomik hamlelerin hepsini anlattık. UEFA'nın gelirlerimize el koymasının ardından CAS'a şikayet dilekçesinde bulunduk. 18 Aralık'ta tahmin ediyorum ki CAS'a açtığımız UEFA'yla ilgili davanın sonucu açıklanır. UEFA da bize net olarak bundan memnun olmadıklarını iletti. 6 saat yolculuk yapıyoruz, Madrid'e gidiyoruz."
"Biz Avrupa Ligi'nden para kazanacağımıza üstüne cebimizden para veriyoruz. Galibiyet ve beraberlikte verilen miktarlar TFF'nin Süper Lig'de verdikleriyle hemen hemen aynı."
"UEFA'nın Türk futboluna nasıl bir bakış içerisinde olduğunu asker selamına açtığı soruşturmadan anlayabilirsiniz ama oradan da bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum."
- 18.10.2019
- Güncelleme: 18.10.2019 14:56
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Milli boksörden Ünal Karaman'a ziyaret
Toplam 1
Yorum
Şaban koç İnşallah aynı duyguları Ünal hocamızla Avrupa maçlarında yaşarız bacımız bıze bu duyguyu yaşattığı için kutluyorum NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
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Marcao: Terim bir hocadan fazlası
Toplam 1
Yorum
sevdamız GS ALLAH ALLAH ya
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Fenerbahçe'den Tahkim Kurulu'nun kararına cevap!
Toplam 2
Yorum
fb40 fenerbahçenin hangi itirazına olumlu karar verdiler ki fenerbehçe barcolana ve real madrid karmasından takıp kursa bile TFF şampiyon yapmaz
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