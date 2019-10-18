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18 Ekim 2019, Cuma
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Mutlu Nijeryalılar

Mutlu Nijeryalılar

'un Nijeryalı oyuncuları , Nwakaeme ve kariyerlerinin en mutlu günlerini 'da geçiriyorlar. 2016'da gelen 26 yaşındaki ön libero Onazi, geçen sezonun 16. haftasında sakatlandığı maçına kadar önemli katkılar yaptı.

'un Nijeryalı oyuncuları , Nwakaeme ve kariyerlerinin en mutlu günlerini 'da geçiriyorlar. 2016'da gelen 26 yaşındaki ön libero Onazi, geçen sezonun 16. haftasında sakatlandığı maçına kadar önemli katkılar yaptı. Geçtiğimiz sezon başında alınan Nwakaeme, 10 gol 10 asistle şov yapmıştı. Bu dönem de ve Rizespor maçlarında attığı gollerle galibiyetlerde önemli rol oynayan 30 yaşındaki yıldızın yüksek morali takıma da olumlu yansıyor. Obi Mikel ise uyum sürecini atlatıyor. İlk geldiği günlerde performansıyla eleştirilen 32 yaşındaki ön libero, üzerine koyarak devam ediyor.

3 PUAN PLANI HAZIR
galibiyet planı yapıldı. Rakibinin geride kalan maçlarını analiz eden teknik direktör , taktiği belirledi. Futbolcularına her zamanki oyun anlayışı ile sahaya çıkacaklarını söyleyen 53 yaşındaki hocanın "Evimizde güzel bir çizgimiz var. Bunu korumalıyız. İlk dakikadan itibaren rakibi baskı altına alın. Birbirinizle yardımlaşın. Basit top kayıpları yapmayın. Yana değil ileri oynayın. Son iki haftada aldığımız galibiyetlerin anlam kazanması için bu maçı kayıpsız geçmek zorundayız. Top rakibe geçtiği anda ise hemen geri kazanmak için baskı kuralım. Rakibi oynatmazsak istediğimizi alırız" dediği öğrenildi.

  1. 18.10.2019
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